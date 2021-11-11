Состоянием промышленной безопасности в стране недоволен сенатор Ершов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы касательно сферы промышленной безопасности озвучил сенатор Сергей Ершов в своём депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны Аскара Мамина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сенатор отметил, что опасность возникновения аварий на промышленных предприятиях страны по-прежнему остается на высоком уровне. Он напомнил, что 7 ноября на шахте «Абайская» АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария, в которой погибло шесть горняков и двое пострадало.

По информации, озвученной депутатом, за последние 10 лет аварийность во всех подразделениях металлургической компании «АрселорМиттал Темиртау» растёт. За это время на угольных шахтах компании произошло 23 аварии, в которых пострадал 41 человек, из них 19 погибли. Это не считая двух крупных аварий в 2006 и 2008 годах, где погиб 71 шахтёр. Сергей Ершов считает, что сейчас важно принять меры на правительственном уровне, чтобы улучшить состояние промышленной безопасности как на этом предприятии, так и в масштабах всего государства.

Сенатор также отметил, что в компании есть и ряд проблемных вопросов, касающихся невыполнения инвестиционных обязательств, отсутствия должных социальных гарантий работников, недофинансирования модернизации оборудования, оттока квалифицированных кадров, а также невыполнения обязательств по снижению выбросов вредных веществ.

«Просим Правительство на своем отдельном заседании рассмотреть состояние отрасли в целом и «Арселора» в частности, призвав к неукоснительному соблюдению взятых обязательств и исключению условий, способствующих росту аварийности и смертельному травматизму. Также предоставить конкретные и системные меры по обеспечению промышленной безопасности на опасных производственных объектах, а также меры по пересмотру инвестиционного соглашения с «Арселор» в сторону улучшения социального положения работников и экологической обстановки в регионе», - сказал Сергей Ершов на пленарном заседании Сената.

Депутат отметил, что при рассмотрении этих вопросов безопасность граждан должна стать основным принципом и приоритетом над производственными и экономическими приоритетами предприятий. А требования промышленной безопасности на опасных производственных объектах должны определяться в качестве главенствующих, общепризнанных и неотъемлемых на всех этапах и во всех отраслях и сферах деятельности.