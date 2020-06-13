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Состояние здоровья бессимптомных носителей коронавируса будут отслеживать онлайн в столице

13 Июня 2020 17:55
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Состояние здоровья бессимптомных носителей коронавируса будут отслеживать онлайн в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Медработники города Нур-Султана в режиме онлайн будут отслеживать здоровье и консультировать по всем вопросам бессимптомных носителей коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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Ранее сообщалось, что бессимптомные носители должны находиться на домашнем карантине. Аким столицы Алтай Кульгинов провел онлайн-встречу с главврачами всех городских и частных поликлиник, руководителями стационаров, анализ-центров и главным санврачом города.

«Сейчас поступает много обращений, в том числе через центр iKomek от наших горожан, тех, кто находится на домашнем карантине, у кого проявляются симптомы. Работать нужно с каждым пациентом. В этом немалую помощь оказывает разработанное нами приложение Е-карантин. Но есть ряд нареканий. Больше всего жалоб поступает на поликлиники №6, 10 и на Центр семейного здоровья «Шипагер». Врачам необходимо через Zoom в режиме онлайн проводить встречи с бессимптомными носителями коронавируса: отвечать на вопросы, следить за состоянием здоровья, также за тем, чтобы пациенты придерживались самоизоляции. Также для обратной связи с пациентами можно использовать другие каналы связи. В случае проявления симптомов необходимо госпитализировать. Вирус никуда не ушел, необходимо строго соблюдать жесткие санитарные нормы. Необходимо быть готовыми к новой волне», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Медучреждения столицы в полном объеме обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, на территории всех стационаров установлены дезинфицирующие тоннели, также в поликлиниках установлены тепловизоры, которые позволяют бесконтактно измерять температуру всех входящих людей в здание.

По поручению акима столицы Алтая Кульгинова будет увеличено количество дезинфицирующих тоннелей и тепловизоров на территории поликлиник и больниц. Всего в Нур-Султане зафиксировано 2 644 случая заражения коронавирусом, 1 893 пациента (70%) выздоровели. В стационарах находятся свыше 700 человек, у половины из них также подтвержден диагноз «пневмония».

Коронавирус не проходит для пациентов бесследно. Инфекция поражает не только легкие - появляются очаги в виде фиброза ткани - но также может поразить печень, почки, сердце и мозг.

Как отметила руководитель общественного здравоохранения города Сауле Кисикова, необходимо строго соблюдать жесткие саннормы, «медработники уже который месяц работают в усиленном режиме. Горожане должны помочь не только себе, но и врачам. Халатное отношение никому не должно стоить здоровья. Несоблюдение саннорм может привести к переполненности больниц города, а это может означать, что врачи не каждому пациенту смогут оказать своевременную помощь. В их числе могут оказаться ваши близкие. К особо опасной инфекции, перед которой не могут устоять даже самые здоровые и молодые люди, нужно относиться со всей осторожностью».


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#Нур-Султан   #Акимат   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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