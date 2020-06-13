Состояние здоровья бессимптомных носителей коронавируса будут отслеживать онлайн в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Медработники города Нур-Султана в режиме онлайн будут отслеживать здоровье и консультировать по всем вопросам бессимптомных носителей коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Ранее сообщалось, что бессимптомные носители должны находиться на домашнем карантине. Аким столицы Алтай Кульгинов провел онлайн-встречу с главврачами всех городских и частных поликлиник, руководителями стационаров, анализ-центров и главным санврачом города.

«Сейчас поступает много обращений, в том числе через центр iKomek от наших горожан, тех, кто находится на домашнем карантине, у кого проявляются симптомы. Работать нужно с каждым пациентом. В этом немалую помощь оказывает разработанное нами приложение Е-карантин. Но есть ряд нареканий. Больше всего жалоб поступает на поликлиники №6, 10 и на Центр семейного здоровья «Шипагер». Врачам необходимо через Zoom в режиме онлайн проводить встречи с бессимптомными носителями коронавируса: отвечать на вопросы, следить за состоянием здоровья, также за тем, чтобы пациенты придерживались самоизоляции. Также для обратной связи с пациентами можно использовать другие каналы связи. В случае проявления симптомов необходимо госпитализировать. Вирус никуда не ушел, необходимо строго соблюдать жесткие санитарные нормы. Необходимо быть готовыми к новой волне», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Медучреждения столицы в полном объеме обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, на территории всех стационаров установлены дезинфицирующие тоннели, также в поликлиниках установлены тепловизоры, которые позволяют бесконтактно измерять температуру всех входящих людей в здание.

По поручению акима столицы Алтая Кульгинова будет увеличено количество дезинфицирующих тоннелей и тепловизоров на территории поликлиник и больниц. Всего в Нур-Султане зафиксировано 2 644 случая заражения коронавирусом, 1 893 пациента (70%) выздоровели. В стационарах находятся свыше 700 человек, у половины из них также подтвержден диагноз «пневмония».

Коронавирус не проходит для пациентов бесследно. Инфекция поражает не только легкие - появляются очаги в виде фиброза ткани - но также может поразить печень, почки, сердце и мозг.

Как отметила руководитель общественного здравоохранения города Сауле Кисикова, необходимо строго соблюдать жесткие саннормы, «медработники уже который месяц работают в усиленном режиме. Горожане должны помочь не только себе, но и врачам. Халатное отношение никому не должно стоить здоровья. Несоблюдение саннорм может привести к переполненности больниц города, а это может означать, что врачи не каждому пациенту смогут оказать своевременную помощь. В их числе могут оказаться ваши близкие. К особо опасной инфекции, перед которой не могут устоять даже самые здоровые и молодые люди, нужно относиться со всей осторожностью».