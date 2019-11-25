Состояние выпавшего из окна ребенка прокомментировали врачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Выпавший из окна пятого этажа ребенок находится без сознания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный врач детской областной больницы Олег Завьялов сообщил, что ребенок находится на искусственной вентиляции легких. Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму.

«Ребенок поступил с диагнозом высотная травма, черепно-мозговая травма, множественные оскольчатые переломы свода и основания черепа, множественные ушибы головного мозга, левой височной области вдавленный перелом. Поступил в крайне тяжелом состоянии. Проведена операция по удалению вдавленного перелома. Нейрохирурги убрали осколки. Состояние ребенка остается тяжелым. Все необходимые реанимационные и медицинские мероприятия проводятся», - прокомментировал О.Завьялов.

Ежегодно в регионе регистрируют 3-4 случая падения детей из окон многоэтажных домов.