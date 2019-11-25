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Состояние выпавшего из окна ребенка прокомментировали врачи СКО

25 Ноября 2019 14:25
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Состояние выпавшего из окна ребенка прокомментировали врачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Выпавший из окна пятого этажа ребенок находится без сознания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Главный врач детской областной больницы Олег Завьялов сообщил, что ребенок находится на искусственной вентиляции легких. Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму.

«Ребенок поступил с диагнозом высотная травма, черепно-мозговая травма, множественные оскольчатые переломы свода и основания черепа, множественные ушибы головного мозга, левой височной области вдавленный перелом. Поступил в крайне тяжелом состоянии. Проведена операция по удалению вдавленного перелома. Нейрохирурги убрали осколки. Состояние ребенка остается тяжелым. Все необходимые реанимационные и медицинские мероприятия проводятся», - прокомментировал О.Завьялов.

Ежегодно в регионе регистрируют 3-4 случая падения детей из окон многоэтажных домов.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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