Состояние всех водных каналов обследовали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе намерены снести здания и сооружения, препятствующие доступу к водным артериям города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, еще в 2012 году в областном центре собирались убрать самовольные строения вдоль городских каналов по причине сложившейся негативной обстановки с обеспечением доступности прилегающей к каналам территории на случай проведения очистных и ремонтных работ, а также для предотвращения возможных паводковых ситуаций. Аппарат акима города Тараза даже начал тогда инвентаризацию территории городских каналов и оформление правоустанавливающих документов. Следующим шагом ожидался демонтаж возведенных вдоль каналов строений, а в случае несогласия владельцев - судебные разбирательства.

Однако процесс затормозился, а за минувшие годы вдоль городских каналов даже появились новые объекты.

Как сообщили в пресс-службе акима города Тараза, глава городской администрации Ержан Жилкибаев обследовал состояние территорий, прилегающих к каналам Сенкибай, Туйте, Капал и Карасу.

В первую очередь проверялись факты незаконного строительства и землевладения вдоль рек и каналов на территории города, а также выявлялись подлежащие устранению препятствия, мешающие течению воды в каналах.

В ходе обследования Ержан Жилкибаев дал ряд поручений по предупреждению паводковых происшествий и дальнейшему развитию систем ирригации.

Все объекты, построенные без разрешения и препятствующие очистке канала, будут снесены, отметили в ведомстве.

По информации главного специалиста УЧС города Тараза майора гражданской защиты Армана Смайлова, на территории областного центра имеются восемь каналов общей протяженностью 82,55 км. Из них протяженность каналов Сенкибай и Капал – по 10 км, Ушбулак - 13,9 км, Карасу-1 - 3,3 км, Карасу-2 - 12,4 км, Торегельды - 5,7 км, Базарбай - 3,2 км, Туйте - 24 км.

Помимо этого, в Таразе есть два дренажных канала – Южный протяженностью 10 км и Тайваньский дренажный канал 2,7 км.

Отмечается, что необходим 6-метроый доступ к магистральным и внутриквартальным каналам, для того чтобы могла подойти техника для очистки каналов, замены бетонных лотков в случае их возможного повреждения. На данный момент в Таразе домовладельцы застраивают прилегающую к водным каналам территорию буквально до самой речки, перекрывают бетонными заборами водный поток, что недопустимо ни по каким нормам.