Состояние всех госпитализированных с коронавирусом в Алматы удовлетворительное

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы глава управления общественного здоровья сообщил о состоянии госпитализированных с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У всех 17 заболевших по городу Алматы состояние удовлетворительное», - рассказал в ходе онлайн брифинга руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев.

В городской инфекционной больнице находится 14 пациентов, в детской инфекционной 2 детей и мама одного ребёнка.

Все контактировавшие с ними люди уже помещены на 14-дневный карантин.

Важно отметить, что в стационаре имеется необходимое количество препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.



