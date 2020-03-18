Состояние всех госпитализированных с коронавирусом в Алматы удовлетворительное
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы глава управления общественного здоровья сообщил о состоянии госпитализированных с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У всех 17 заболевших по городу Алматы состояние удовлетворительное», - рассказал в ходе онлайн брифинга руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев.
В городской инфекционной больнице находится 14 пациентов, в детской инфекционной 2 детей и мама одного ребёнка.
Все контактировавшие с ними люди уже помещены на 14-дневный карантин.
Важно отметить, что в стационаре имеется необходимое количество препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.
На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.
Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
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