Состояние водохранилищ и плотин показали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области успешно закончен вегетационный сезон. Об этом сообщил руководитель регионального филиала РГП «Казводхоз» Смайыл Куметов в ходе пресс-тура по водохозяйственным объектам области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Журналисты ознакомились с ходом реконструкции Коксуской плотины в рамках «Дорожной карты занятости», реконструкции оросительных сетей Ескельдинского района по линии Исламского Банка развития, с завершенным строительством Кызылагашского водохранилища, а также встретились с главами крестьянских хозяйств районов области.

Как известно, в этом году в связи с маловодьем на реках Алматинской области для своевременной подачи оросительной воды Алматинским филиалом РГП «Казводхоз» была проведена большая работа, в том числе строительство гидропостов и головных сооружений, круглосуточное наблюдение за режимом воды, регулярный выезд комиссии на проблемные участки и т.д.

«В связи с маловодьем специалисты Алматинского филиала «Казводхоза» установили режим подачи воды на местных реках, отработали с сельхозпроизводителями очередность полива. Сейчас ситуация с водообеспечением во всех районах за последний месяц стабилизировалась», - отметил Смайыл Куметов.

В свою очередь, благодарность гидротехникам, которые круглосуточно дежурят и контролируют рациональное вододеление и очередность подачи воды на орошаемые поля, на встрече с журналистами выразили представители крестьянских хозяйств «Келешек» и «Кылышбеков» Аксуского района.

На сегодня в области близятся к завершению работы по реконструкции оросительных сетей в 4-х районах, в том числе в Алакольском, Аксуском, Коксуском и Ескельдинском. Общая площадь оросительных сетей составляет 35,4 тыс гектаров, выделены средства на общую сумму более 18 млрд тенге от Исламского Банка развития. Так, в Ескельдинском районе на сегодня механизированная очистка каналов завершена на 80%, реконструкция по бетонным каналам закончена на 90%. В Аксуском районе работы планируется завершить весной 2021 г., сообщил С.Куметов.

Отметим, что Алматинский филиал РГП «Казводхоз» осуществляет подачу поливной воды по каналам 7-ми районов и 2-х городов Алматинской области: Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Коксуского, Панфиловского, Уйгурского районов, а также Капшагая и Талдыкоргана. На балансе филиала находятся 15 водозаборных гидроузлов, 9 водохранилищ и более 5 тысяч км распределительных и внутрихозяйственных каналов в разрезе 8 районов Алматинской области.

За I полугодие этого года Алматинским филиалом РГП «Казводхоз» заключено более 7 тысяч договоров с водопотребителями. Объем фактически оказанных услуг составляет 441 880,0 тыс. м3, при плановых годовых показателях 397 526 тыс.м3, таким образом, выполнение составляет 120%.