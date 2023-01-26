Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Состояние упавшей в открытый колодец женщины прокомментировали столичные врачи

26 Января 2023, 12:55
Состояние упавшей в открытый колодец женщины прокомментировали столичные врачи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состояние упавшей в открытый колодец женщины прокомментировали в столичном управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Астаны проинформировали, что по прибытию для оценки состояния женщины в колодец спустились спасатели и медицинский работник для оказания доврачебной медицинской помощи.

В управлении общественного здравоохранения города прокомментировали состояние пострадавшей.

Пациентку при поступлении доставили в приемный покой ГМБ 2, после осмотра профильных специалистов у нее выявили закрытый перелом костей.

«Было проведено оперативное вмешательство в отдел левой плечевой кости. На данный момент пациентка находится в отделении травматологии. Состояние стабильное. Лечение и обследование получает в полном объеме», - сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения на запрос МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что по проспекту Ұлы Дала и улицы Аныракай в открытый колодец упала женщина.


Новости по теме
На севере ФРГ мужчина напал с ножом на пассажиров поезда
Губернатор Калифорнии призывает ужесточить контроль над оборотом оружия после убийств в штате
23-летний сотрудник ТОО «Nova Цинк» погиб под завалом руды в Карагандинской области
Теги:
Читайте также
Сотрудников КНБ задержали по подозрению в пытках заключенных в СИЗО Астаны
Три массовых расстрела в Калифорнии за 44 часа - 19 погибших
Сколько времени тратят пользователи на соцсети и какие из них выбирают
Более 19 тысяч безбилетников оштрафовали на 117 млн тенге в столице
В Президентском парке столицы обнаружили капкан с лапой животного
Женщина упала в открытый колодец на одной из центральных улиц Астаны
Чемпионат Казахстана по легкой атлетике в помещении состоится в Астане
Антикор запускает детективный мини-сериал
Новости партнеров
Популярное
1 За 1,5 млн тенге продали новорожденную девочку акушерки в Таразе
2 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
3 По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау
4 Как будет развиваться Алматы - представлен генплан города до 2040 года
5 Казахстан завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет

Лента новостей