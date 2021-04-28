Состояние тяжелое - врачи об отравившихся газом в колодце в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Медики рассказали о состоянии здоровья отравившихся газом в колодце АЗС в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что трое пострадавших были доставлены 27 апреля в реанимационное отделение алматинской многопрофильной клинической больницы. В момент доставки три человека находились без сознания, с признаками отравления метаном в АЗС.

«В данное время все трое пациентов находятся в реанимации, в сознании. Врачи оценивают их состояние как тяжелое», - рассказали в управлении.

Напомним, вчера на территории заправочной станции в Медеуском районе Алматы, трое сотрудников АЗС спустились в колодец для снятия показаний счетчика и получили отравление газом.