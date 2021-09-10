Состояние студенческих общежитий проверяют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По всему Казахстану начались проверки студенческих общежитий. Рейды организовали представители Молодежного крыла «Jas Otan» и Республиканского общественного совета по поддержке молодежи при партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Молодежного крыла «Jas Otan» Нуржан Жетписбаев, депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев и представители регионального общественного совета по поддержке молодежи провели мониторинг общежитий ВУЗов и колледжей Карагандинской области.

Члены мониторинговой группы посетили строительную площадку общежития НАО «Медицинский университет Караганды», где строится студенческий дом для будущих врачей на 400 койко-мест. Кроме того, были осмотрены общежития Карагандинского технического университета и Карагандинского индустриального университета. Партийцы проверили общежития на соответствие требованиям водоснабжения, теплоснабжения, освещения, санитарным нормам, содержания помещений и условия проживания в них.

По итогам мониторинга был выявлен ряд нарушений в общежитии Многопрофильного гуманитарного технического колледжа.

«Мы всегда поднимаем вопрос о том, что студентам должны создаваться все условия для их комфортного обучения. Но, руководители этих учреждений не заинтересованы в этом и ссылаются на нехватку денег. Но мы видим, что тут не соблюдены элементарные санитарные нормы. В одной комнате, где должны жить двое, там живут трое. Горячей воды нет, пожарная безопасность нулевая. Считаю, что уполномоченные органы Караганды должны взяться и привести все в порядок», - сказал депутат Елнур Бейсенбаев.

В Караганде в общежитиях нуждаются почти 2000 студентов. Частично проблему нехватки мест уже решают. Свыше 800 молодых людей могут вскоре обустроиться в 6 новых и отремонтированных зданиях.

Руководитель Молодежного крыла «Jas Otan» Нуржан Жетписбаев отмечает, что данный вопрос на их личном контроле.

«Данную работу мы будем еще продолжать. Сейчас мы проверяем общежития для выявления нарушений, которые должны быть устранены до конца года. После проверок мы даем рекомендации руководству ВУЗа и проводим работу на уровне министерства. К концу года пройдет повторный мониторинг. Самая главная задача не критиковать, а улучшить социально – бытовые, жилищные условия студенческой молодежи», - отметил он.

Стоит отметить, что с августа текущего года жасотановцы совместно с членами совета по поддержке молодежи, местными исполнительными органами, территориальными департаментами по чрезвычайным ситуациям, местными полицейскими службами, молодежными организациями провели проверку 126 общежитий высших учебных заведений и ТиПО. Проведенный мониторинг выявил существенные проблемы системного характера в 10 общежитиях страны. Это грязные помещения, бытовые комнаты, отсутствие кухни, читальных залов, аварийное состояние, перегруженность, нехватка мест в общежитиях и др.

По результатам мониторинга руководству высших учебных заведений и учреждений технического и профессионального среднего образования направляются соответствующие рекомендации по улучшению условий.