Состояние совершившей самоподжог возле МВД женщины стабилизировалось

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здравоохранения столицы сообщили о состоянии женщины, совершившей самоподжог возле здания МВД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Женщина продолжает находиться в отделении комбустиологии (отрасль, изучающая тяжелые ожоговые поражения - прим. ред.), получает стационарное лечение, будет получать до полного выздоровления», - сообщили в пресс-службе управления.

Согласно озвученной информации, состояние пострадавшей стабилизировалось.

«Но все же, нужно учитывать, что это ожоги, поэтому процесс восстановления не быстрый», - отметили в горздраве.

В управлении также не дали прогнозов касательно того, сколько женщина пробудет в больнице.

Напомним, в столице возле здания МВД женщина совершила самоподжог . Как стало известно из соцсетей, женщину зовут Багила Досмаилова. Она жертва финансовой пирамиды Mudabarah Capital. Ранее она неоднократно требовала наказать вайнеров Мейржана Туребаева и Меирхана Шерниязова, которые рекламировали финпирамиду. Багила с мужем потеряли 20 млн тенге. По их словам, виноваты также и бездействующие власти, которые не сразу пресекли деятельность пирамиды.