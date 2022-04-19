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    10:19, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Состояние совершившей самоподжог возле МВД женщины стабилизировалось

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здравоохранения столицы сообщили о состоянии женщины, совершившей самоподжог возле здания МВД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Женщина продолжает находиться в отделении комбустиологии (отрасль, изучающая тяжелые ожоговые поражения - прим. ред.), получает стационарное лечение, будет получать до полного выздоровления», - сообщили в пресс-службе управления.

    Согласно озвученной информации, состояние пострадавшей стабилизировалось.

    «Но все же, нужно учитывать, что это ожоги, поэтому процесс восстановления не быстрый», - отметили в горздраве.

    В управлении также не дали прогнозов касательно того, сколько женщина пробудет в больнице.

    Напомним, в столице возле здания МВД женщина совершила самоподжог . Как стало известно из соцсетей, женщину зовут Багила Досмаилова. Она жертва финансовой пирамиды Mudabarah Capital. Ранее она неоднократно требовала наказать вайнеров Мейржана Туребаева и Меирхана Шерниязова, которые рекламировали финпирамиду. Багила с мужем потеряли 20 млн тенге. По их словам, виноваты также и бездействующие власти, которые не сразу пресекли деятельность пирамиды.

    Теги:
    Здравоохранение Происшествия, ЧС Астана Происшествия
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