Состояние школьных автобусов проверили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские полицейские проверили состояние школьных автобусов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейские Павлодарского района проверили техническое состояние автобусов, осуществляющих перевозку детей», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

По словам начальника административной полиции Берика Истаева, существует ряд требований, которым должны соответствовать школьные автобусы.

«Техническое состояние, объёмы и сроки проведения технического обслуживания, оборудование автобусов, выделяемых для перевозки детей, должны отвечать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, — сказал Б. Истаев. — Обязательны наличие опознавательного знака «Перевозка детей» и проблесковых маячков жёлтого цвета. Кроме этого, особое внимание уделено наличию и состоянию шин по сезону, средств пожаротушения и первой медицинской помощи, то есть наличию в салоне огнетушителя и аптечки, а также необходимых документов у водителя».

Для обеспечения дорожного движения при перевозке детей, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма стражи порядка устроили проверку технического состояния школьных автобусов и микроавтобусов Павлодарского района, предназначенных для перевозки детей. С водителями провели беседу о правилах безопасного движения в зимний период и строгом соблюдении правил дорожного движения.

«В ходе проверки был выявлен ряд нарушений. По всем недостаткам выданы предписания о запрещении эксплуатации транспортного средства и принятии мер по их устранению», - добавили в ДП региона.

Напомним, в ноябре павлодарская полиция обследовала на предмет безопасности сами школы.