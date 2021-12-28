+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Состояние школьных автобусов проверили в Павлодарской области

28 Декабря 2021 18:09
Поделиться:
Состояние школьных автобусов проверили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские полицейские проверили состояние школьных автобусов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Столичный ДЧС предупредил об опасности использования пиротехники на Новый год
В военных учебных заведениях Казахстана усиливается подготовка IT-специалистов Травмы, ожоги: как избежать встречи Нового года в травмпункте Музей имени Акселеу Сейдимбека открыли в Карагандинской области

«Полицейские Павлодарского района проверили техническое состояние автобусов, осуществляющих перевозку детей», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

По словам начальника административной полиции Берика Истаева, существует ряд требований, которым должны соответствовать школьные автобусы.

«Техническое состояние, объёмы и сроки проведения технического обслуживания, оборудование автобусов, выделяемых для перевозки детей, должны отвечать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, — сказал Б. Истаев. — Обязательны наличие опознавательного знака «Перевозка детей» и проблесковых маячков жёлтого цвета. Кроме этого, особое внимание уделено наличию и состоянию шин по сезону, средств пожаротушения и первой медицинской помощи, то есть наличию в салоне огнетушителя и аптечки, а также необходимых документов у водителя».
Для обеспечения дорожного движения при перевозке детей, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма стражи порядка устроили проверку технического состояния школьных автобусов и микроавтобусов Павлодарского района, предназначенных для перевозки детей. С водителями провели беседу о правилах безопасного движения в зимний период и строгом соблюдении правил дорожного движения.

«В ходе проверки был выявлен ряд нарушений. По всем недостаткам выданы предписания о запрещении эксплуатации транспортного средства и принятии мер по их устранению», - добавили в ДП региона.

Напомним, в ноябре павлодарская полиция обследовала на предмет безопасности сами школы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Образование   #Транспорт   #Безопасность   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Столичный ДЧС предупредил об опасности использования пиротехники на Новый год
В военных учебных заведениях Казахстана усиливается подготовка IT-специалистов
Травмы, ожоги: как избежать встречи Нового года в травмпункте
Музей имени Акселеу Сейдимбека открыли в Карагандинской области
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Шымкенте и еще трех городах
2 За счет чего повысили зарплаты акимов и министров
3 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
4 Кто зачислен в Президентский молодежный кадровый резерв
5 Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
6 Первый фандомат по приему пластиковых бутылок появился в Акмолинской области
Читайте также
Сколько иностранцев постоянно проживают в Казахстане
В два раза снизилась заболеваемость COVID-19 в Павлодарской области
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Шымкенте и еще трех городах
За счет чего повысили зарплаты акимов и министров
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Кто зачислен в Президентский молодежный кадровый резерв
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
Первый фандомат по приему пластиковых бутылок появился в Акмолинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив