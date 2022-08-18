18 Августа 2022 14:16

Состояние сбитой в Атырау на пешеходном переходе девушки прокомментировали медики

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау врачи рассказали о состоянии сбитой прошлой ночью на пешеходном переходе девушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, девушка, которой не исполнилось18 лет, была помещена в детскую больницу. У пострадавшей в результате наезда машины на пешеходном переходе диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, травма живота.

«Состояние пациентки стабильное. Она находится под наблюдением врачей», - сообщили в областном управлении здравоохранения.

Семнадцатилетний парень, находившийся рядом с девушкой, от госпитализации отказался.

Как ранее сообщалось, сбившего подростков водителя разыскивают в Атырау.