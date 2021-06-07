Состояние рейсовых автобусов проверят в Павлодарской области
«Созданы мобильные группы из числа сотрудников полиции, представителей общественности, инспекции транспортного контроля по выявлению возможных скрытых маршрутов передвижения автотранспорта. При этом особое внимание уделено на проведение обязательного и предрейсового технического осмотра, предварительного и периодического, в том числе предрейсового медицинского осмотра водителей, соблюдение ими режима труда и отдыха», - сообщил начальник местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.
Чтобы повысить транспортную дисциплину среди водителей автотранспорта, которые перевозят пассажиров и багаж, в Казахстане, по данным павлодарских полицейских, с седьмого по одиннадцатое июня проходит операция «Автобус».
«Также приняты меры к запрещению эксплуатации незаконно переоборудованных автобусов, а также автобусов и такси, техническое состояние и конструкция которых не соответствуют установленным требованиям безопасности дорожного движения, с составлением административных протоколов и изъятием государственных регистрационных номерных знаков», - добавили в департаменте полиции региона.