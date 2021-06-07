Состояние рейсовых автобусов проверят в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области правоохранительные органы начали операцию «Автобус», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Созданы мобильные группы из числа сотрудников полиции, представителей общественности, инспекции транспортного контроля по выявлению возможных скрытых маршрутов передвижения автотранспорта. При этом особое внимание уделено на проведение обязательного и предрейсового технического осмотра, предварительного и периодического, в том числе предрейсового медицинского осмотра водителей, соблюдение ими режима труда и отдыха», - сообщил начальник местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

Чтобы повысить транспортную дисциплину среди водителей автотранспорта, которые перевозят пассажиров и багаж, в Казахстане, по данным павлодарских полицейских, с седьмого по одиннадцатое июня проходит операция «Автобус».

«Также приняты меры к запрещению эксплуатации незаконно переоборудованных автобусов, а также автобусов и такси, техническое состояние и конструкция которых не соответствуют установленным требованиям безопасности дорожного движения, с составлением административных протоколов и изъятием государственных регистрационных номерных знаков», - добавили в департаменте полиции региона.