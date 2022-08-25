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Состояние раненого кадета в Щучинске - тяжелое
25 Августа 2022 12:30

Состояние раненого кадета в Щучинске - тяжелое

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве обороны РК рассказали о состоянии кадета, который получил ранение, находясь в суточном наряде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время состояние кадета тяжелое, стабильное. Военнослужащему оказывается вся необходимая медицинская помощь», - говорится в ответе Минобороны на официальный запрос МИА «Казинформ».

Как сообщили в ведомстве, по факту возбуждено уголовное дело и проводится расследование военно-следственным управлением Министерства внутренних РК. Назначены соответствующие экспертизы. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежат разглашению в интересах следствия.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 31 июля в Военном колледже, который находится в Щучинске Акмолинской области.


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