Состояние промышленности будут оценивать по-новому в Казахстане

В Казахстане обновили порядок подготовки Национального доклада о состоянии промышленности. Соответствующие поправки внес министр промышленности и строительства приказом от 14 августа 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно изменениям, доклад будет формироваться уполномоченным органом на основе оценки индустриального развития, эффективности мер государственной поддержки промышленности, а также информации от центральных государственных и местных исполнительных органов.

Теперь уполномоченный орган ежегодно не позднее 31 января года, следующего за отчетным, направляет госорганам и акиматам столицы, областей и городов республиканского значения запросы для подготовки доклада.

Предоставить необходимую информацию они должны до 1 марта. Данные будут направляться в форме аналитической записки с необходимыми таблицами, диаграммами, графиками, рисунками и фотографиями.

После получения информации уполномоченный орган проводит ее сбор, обобщение и анализ. Если представленных сведений окажется недостаточно, дополнительные запросы могут быть направлены в течение 30 календарных дней со дня получения информации.

На дополнительные запросы госорганы и акиматы должны будут ответить в течение 10 календарных дней.

Также обновлена методика оценки индустриального развития. Для анализа будут использоваться показатели, характеризующие количественное развитие промышленности.

В их числе — валовая добавленная стоимость, ее реальный рост, производительность труда, инвестиции в основной капитал, реальный рост инвестиций и объем экспорта обрабатывающей промышленности.

Кроме госорганов и акиматов, информацию для оценки индустриального развития будут предоставлять национальные институты развития и субъекты промышленно-инновационной системы, участвующие в государственной поддержке промышленно-инновационной деятельности.

Новые правила вступят в силу 31 августа 2026 года.

Ранее стало известно, что промышленность Казахстана произвела продукции почти на 40 трлн теңге.