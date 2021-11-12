Состояние правовой культуры современной молодежи обсудили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане прошел круглый стол на тему «Правовая культура современной молодежи: актуальное состояние и пути ее повышения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это мероприятие проводится Министерством информации и общественного развития РК при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив с целью повышения правовой грамотности молодежи. Центр непартийного наблюдения зарегистрирован в этом году. В настоящее время Центр проводит много мероприятий по направлению повышения правовой грамотности молодежи. К сожалению, в связи с пандемией, семинары и тренинги проходят в онлайн-формате. На сегодняшний день мы охватили мероприятиями около 10 тысяч молодых специалистов и студентов в возрасте от 14 до 29 лет», – сообщил, открывая работу круглого стола, председатель Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов.

По его словам, в связи с тем, что в этом году по поручению Главы государства начали проводиться прямые выборы сельских акимов, а с 2024 года будут проводиться такие же выборы районных акимов, молодежь должна повышать свою грамотность не только в качестве избирателей, но и в качестве наблюдателей.

Т. Кунадилов также отметил, что главная цель круглого стола – это обсуждение возможностей повышения правовой грамотности молодежи и их активной гражданской позиции, принципов нетерпимости к правонарушениям, а также формирование среди молодежи правовой культуры.