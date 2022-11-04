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Состояние пострадавших на шахте в Шахтинске оценили врачи

4 Ноября 2022, 15:12
Состояние пострадавших на шахте в Шахтинске оценили врачи
4 Ноября 2022, 15:12

Состояние пострадавших на шахте в Шахтинске оценили врачи

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Врачи прокомментировали состояние четырех пациентов, которых доставили в больницу после аварии на шахте имени Ленина в Шахтинске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Врачи многопрофильной больницы имени Х.Ж. Макажанова в Караганде прокомментировали состояние четырех горняков, которые пострадали во время аварии на шахте имени Ленина. Двое из них лежат в токсикологическом отделении с отравлением угарным газом, еще двоих на санавиации доставили из Шахтинска в больницу Караганды и прооперировали. У них кроме отравления газом есть травмы головы.

«Состояние пациентов, находящихся в токсикологическом отделении, стабильное, без ухудшений. Есть некоторая положительная динамика. Что касается состояния пациентов, доставленных по линии санавиации и которым провели операции, у них наблюдается положительная динамика. Они находятся в реанимационном отделении. Пациенты в сознании, сняты с аппаратов ИВЛ. В настоящий момент их состояние стабильно тяжелое», - прокомментировал заместитель директора многопрофильной больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова по медицинской части Талгат Жүкен.

Ранее сообщалось, что вчера ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария. В момент аварии в шахте под землей находилось 106 человек. 101 эвакуировали, погибло пять человек, четверо пострадавших находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших. Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. Позже стали известны имена погибших.


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