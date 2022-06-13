13 Июня 2022 17:30

Состояние пострадавшего на «АрселорМиттал Темиртау» рабочего стабилизировалось

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Стабилизировалось состояние рабочего, пострадавшего на металлургическом комбинате в «АрселорМиттал Темиртау». Специальная комиссия приступила к расследованию, проводит опрос среди свидетелей происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось , 10 июня на комбинате «АрселорМиттал Темитау» при обрушении свода печи погибли четверо огнеупорщиков, еще один получил травмы, и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

«В ходе проведения комплекса экстренных мероприятий при поступлении пациент выведен из состоянии шока. На данный момент состояние оценивается ближе к средней степени тяжести, отмечается положительная динамика. Пациент находится в ясном сознание, гемодинамику поддерживает самостоятельно. Артериальное давление - 110 и 80 мм.рт.ст., дыхание свободное. Пульс - 84 удара в минуту. У пациента имеется сочетанная политравма. Лечение проводится в полном объеме», - пояснила и.о. директора Центральной больницы города Темиртау Ульяна Базарова.

Также стали известны имена четырех погибших работников. Самому старшему из них было 58 лет, самому молодому недавно исполнилось 34 года. Все они трудились огнеупорщиками. Один из погибших Жанибек Абдирасилов был единственным кормильцем в семье. Без отца остались трое детей, младшему ребенку всего полтора года. По словам родственников, до несчастного случая Жанибек проработал на предприятии месяц. Ему было 40 лет.

«Не только маленькие дети остались без папы. Отец Жанибека, который его вырастил без матери, тоже потерял сына. К нам приходили представители компании и акимата, мы озвучили им свои требования. На Жанибеке числится ипотека. Мы попросили помочь с выплатой кредита за дом. Также подняли вопрос о предоставлении детям жилья в дальнейшем. У них в договоре есть пункт о выплате детям пособия до 18-летия», - сказал родственник погибшего Бейсен Есболов.

В компании «АрселорМиттал Темиртау» пообещали, что помощь семьям погибших окажут согласно коллективному договору. Надо отметить, это не первый несчастный случай на предприятиях «АрселорМиттал Темиртау» в этом году. По данным областного управления инспекции труда пострадали 6 человек, двое из них погибли. В прошлом году на производствах промышленного гиганта получили травмы 42 человека, 9 - со смертельным исходом.

Тем временем члены специальной комиссии приступили к опросу очевидцев. В состав данной комиссии вошли руководители всех уполномоченных ведомств: управления инспекции труда и государственного архитектурно-строительного контроля, акимата Темиртау, департамента промышленной безопасности, а также руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» и председатель профсоюза металлургов «Жактау».

«Также привлечены независимые экспертные комиссии, которые сегодня приступили к работе по обследованию здания, самой печи. И по результатам обследования три независимые организации выдадут своё экспертное заключение», - пояснила руководитель управления инспекции труда Карагандинской области Ирина Любарская.

Специальная комиссия будет работать на предприятии в течение 10 дней. Параллельно ведется расследование уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух и более лиц».