Состояние подземных вод месторождения Кокжиде проверят в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Конкурс на проект по проведению мониторинга состояния подземных вод уникального месторождения Кокжиде объявлен в Актюбинской области. Брифинг по решению проблем окружающей среды региона прошел в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области Ануарбека Бермаганбетова, объявлены конкурсы на проекты по трем важнейшим экологическим проблемам региона.

В их числе проведение инвентаризации отходов бывшего Алгинского химзавода, проведение научно-исследовательских работ по изучению очага загрязнения шестивалентным хромом реки Илек и проект по мониторингу подземных вод месторождения Кокжиде.

«В направлении улучшения состояния окружающей среды на 2022 год планируется организовать мониторинг подземных вод месторождения Кокжиде, для этой цели из местного бюджета выделено 18 млн тенге, объявлен конкурс. Также планируется провести инвентаризацию отходов бывшего Алгинского химического завода, в том числе опасных промышленных заводов, и составление паспортов этих отходов. В связи с этим, данные работы включены в комплексный план развития Актюбинской области, из местного бюджета выделено 50 млн тенге. Кроме того, будут проведены научно-исследовательские работы по изучению очага загрязнения подземных вод реки Илек шестивалентным хромом, на данные мероприятия из местного бюджета выделено 96 млн тенге. Конкурсные процедуры уже начаты», - сообщил А.Бермаганбетов.