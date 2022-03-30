Состояние Петропавловской ТЭЦ-2, тарифы и проблемы обсудили на общественном совете в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Состояние Петропавловской ТЭЦ-2, ремонт теплоцентрали и возможные риски необеспечения города теплом обсудили на заседании общественного совета Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании обнаружилась масса проблем в работе ТЭЦ-2. Масса замечаний была к работе госорганов. Выяснилось, что все это время они пользовались только теми данными, что представляло АО «Севказэнерго». Жесткого контроля за проведением ремонтных работ на предприятии со стороны госоргана не было.

«В этом году пять раз услуги по теплоснабжению предоставлялись со сниженными параметрами. Останавливались котлы. При этом графики ремонта основного оборудования в целом исполняются. Возникающие технологические нарушения в работе связаны с высоким износом оборудования, что, предположительно, обусловлено недостаточным объемом финансирования инвестпрограммы предприятия. В 2019-м году на ремонт и реконструкцию выделили 1 млрд тенге, в 2020-м – 1,3 млрд тенге, в 2021-м – 0,8 млрд тенге. Объемы сокращаются. Вместе с тем в Петропавловске продолжается строительство многоэтажных жилых домов. Присоединяемая тепловая мощность ежегодно увеличивается. Таким образом, есть риск дефицита тепловой мощности. Начиная с 2025-2026 годов, ТЭЦ не сможет обеспечить Петропавловск необходимым объемом тепла», - заявил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бахыт Ильясов.

По его информации, основное оборудование введено в эксплуатацию в 1961 году и имеет износ около 60%, по отдельным котлоагрегатам – до 70-73%, турбоагрегатам – 78-80%. Согласно заключению энергетической экспертизы ТОО «Павлодартехэнерго», оборудование котлов № 1-5 и турбин № 3, 6 и 7 достигло предельного физического износа. Его дальнейшая эксплуатация сопряжена с рисками развития аварийных ситуаций и потерей значительных генерирующих мощностей. Остаточный ресурс не обеспечивает бесперебойную работу теплоэнергетического оборудования станции.

Б. Ильясов добавил, что в прошлый отопительный сезон было допущено 13 технологических нарушений, в этом - уже 39. Произошло обрушение 60 метров 150-метровой трубы.

«Проводятся мероприятия по выяснению причин обрушения, разрабатывается план мероприятий по нормализации функционирования ТЭЦ, планируется 15 апреля начать работы по демонтажу трубы. После этого будет проведено обследование и разработан проект строительства новой трубы. Ориентировочный срок – конец 2023-го года. Запланирован капремонт, переключение котлоагрегатов на две имеющиеся дымовые трубы. Считаем необходимым проведение обязательной реконструкции с обязательной заменой оборудования. По предварительным расчетам, для проведения мероприятий по устранению последствий обрушения и обеспечения бесперебойной работы потребуется около 18 млрд тенге. В том числе капремонт котлов, турбин, монтаж и демонтаж строительство новой трубы», - сказал Б.Ильясов.

Член общественного совета, юрист Павел Афанасьев поинтересовался, почему госорганы не принимали никаких мер и не контролировали ремонтные работы на ТЭЦ, которые проводились регулярно. Сейчас же начали говорить о высоком уровне износа оборудования.

«У местных исполнительных органов нет ни контрольных, ни надзорных функций. Мы только осуществляем мониторинг. Мы пользуемся информацией, которую нам предоставляет АО «Севказэнерго». Мы даже не можем проверить, как проводились ремонтные работы», - прокомментировал Б. Ильясов.

Судя по выступлению руководителя территориального департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля Николая Борзилова, и у этого ведомства немного функций.

«20-го марта создана комиссия по расследованию причин обрушения. Комиссия работает 10 рабочих дней со дня создания. При необходимости срок может быть продлен. Будут назначены необходимые экспертизы дымовой трубы, энергетическая по обследованию отходящих газов от котлов на дымовую трубу. В ближайшие дни пройдет совещание с участием Романа Скляра. Минэнерго будет говорить о том, что девяти котлов недостаточно. Будут искать пути решения проблемы», - сказал Н. Борзилов.

Члены общественного совета рекомендовали привлечь независимых экспертов, помимо тех, которых предложит акционер.

Открытым остался вопрос по повышению тарифа для населения. Б.Ильясов затруднился на него ответить. По его словам, это будет известно только после того, как АО «Севказэнерго» решит, какие средства будет привлекать для реконструкции: собственные или заемные.

Члены общественного совета обеспокоены сложившейся ситуацией. Следующий отопительный сезон в Петропавловске наступит менее чем через полгода. Выдержит ли имеющееся оборудование, хватит ли ресурса у оставшихся двух дымовых труб.

На общественном совете предложили рассмотреть целесообразность строительства второй ТЭЦ в Петропавловске либо газовой станции.

«В конце 80-х годов в планах развития города поднимался вопрос строительства второй ТЭЦ. В связи с многоэтажной застройкой, ростом производства есть необходимость инициировать этот вопрос. Проблему надо решать уже сейчас», - уверен бывший заместитель акима области, председатель областной избирательной комиссии, член общественного совета Аскар Сакипкереев.

Напомним, 20-го марта произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. Труба рухнула в районе котельного цеха. Пять котлов пришлось вывести из эксплуатации.

Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов. Аким области Кумар Аксакалов заявлял, что теплоснабжение восстановят в течение суток. Комментировал ситуацию на Петропавловской ТЭЦ-2 и председатель совета директоров АО «ЦАЭК».

22-го марта прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2. Через несколько дней после обрушения трубы произошла еще одна авария. В домах петропавловцев снова было холодно.

29-го марта вышел из строя шлакопровод, но в компании заявили, что на теплоснабжение города это нарушение не повлияет.

Ранее в Министерстве энергетики заявили о высоком износе Петропавловской ТЭЦ-2, построенной 60 лет назад.