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    10:48, 19 Октябрь 2022 | GMT +6

    Состояние парня с огнестрельными ранениями в Сатпаеве стабильное

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    САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – 24-летний парень, получивший пулевые ранения вчера в центре города Сатпаев, переведен в травматологическое отделение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вчера в результате происшествия в Сатпаеве мужчина 1998 года рождения в 20:09 часов был доставлен в приемное отделение областной многопрофильной больницы города Жезказгана. Установлено, что от огнестрельного ранения у потерпевшего повреждены правое бедро и половые органы. Кроме того, обнаружено ножевое ранение на спине, в районе лопаток. Он был госпитализирован в урологическое отделение.

    Сегодня пациента перевели в другое отделение по решению врачей. О состоянии раненого сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Улытауской области.

    «Состояние пациента стабильное. Сейчас его перевели в травматологическое отделение, так как преобладают раны. Он также находится под наблюдением урологов. Получают соответствующее лечение, проводятся перевязки раны», - сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в городе Сатпаеве неизвестные обстреляли 24-летнего парня.

    Сегодня задержаны двое подозреваемых в этом инциденте.






    Кадр из видео

    Теги:
    Улытауская область Здравоохранение Происшествия Происшествия, ЧС
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