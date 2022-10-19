Состояние парня с огнестрельными ранениями в Сатпаеве стабильное
Вчера в результате происшествия в Сатпаеве мужчина 1998 года рождения в 20:09 часов был доставлен в приемное отделение областной многопрофильной больницы города Жезказгана. Установлено, что от огнестрельного ранения у потерпевшего повреждены правое бедро и половые органы. Кроме того, обнаружено ножевое ранение на спине, в районе лопаток. Он был госпитализирован в урологическое отделение.
Сегодня пациента перевели в другое отделение по решению врачей. О состоянии раненого сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Улытауской области.
«Состояние пациента стабильное. Сейчас его перевели в травматологическое отделение, так как преобладают раны. Он также находится под наблюдением урологов. Получают соответствующее лечение, проводятся перевязки раны», - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в городе Сатпаеве неизвестные обстреляли 24-летнего парня.
Сегодня задержаны двое подозреваемых в этом инциденте.
Кадр из видео