31 Августа 2022 12:15

Состояние оказавшихся под БелАЗом рабочих прокомментировали карагандинские врачи

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские врачи прокомментировали состояние рабочих, которые попали под БелАЗ на разрезе «Молодежный», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили о состоянии трех работников разреза «Молодежный».

«28 августа в районную больницу Осакаровки поступили трое рабочих. У двоих из них были обнаружены ушибы. После осмотра они были отпущены на амбулаторное лечение. У третьего пациента диагностировали перелом голени, вывих левого бедра. Он находится под наблюдением врачей», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.

28 августа на разрезе «Молодежный» водитель автомашины «БелАЗ» при повороте левой частью наехал на припаркованный «УАЗ», внутри которого находились работники разреза. Большегрузная техника буквально раздавила автомобиль с людьми. В результате двое работников 1985 и 1982 г.р. погибли на месте трагедии.