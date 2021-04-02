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    01:03, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Состояние находящихся в реанимации больных коронавирусом прокомментировали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О состоянии находящихся в реанимации больных коронавирусом рассказали в управлении здравоохранения Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 1 апреля в отделении реанимации модульной инфекционной больницы находятся 16 человек. Из них в тяжёлом состоянии – 12 человек, крайне тяжёлом состоянии – 4 человека. 8 из них в возрасте до 65 лет, еще 8 пациентов от 65 и старше. Из 16 человек пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Все тяжелобольные находятся под особым контролем управления здравоохранения. Также на ежедневной основе проводятся консультации со специалистами республиканского ситуационного центра при Национальном координационном центре экстренной медицины Нур-Султана, а также профильными специалистами республиканских центров», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

    Рассказав, что сегодня в модульном госпитале лечение проходят 147 пациентов, 266 - в инфекционных стационарах ТШО, 37 - в районных инфекционных стационарах, 242 местных жителя лечатся дома.

    Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 1 апреля Атырауская область находится в «красной» зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
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