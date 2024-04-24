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    14:03, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Состояние моста через Каратомарское водохранилище оценено как неудовлетворительное

    Каратомарское водохранилище, Костанайская область
    Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

    По информации Костанайского филиала РГП «Казводхоз», в 2023 году проведено многофакторное обследование с разработкой декларации безопасности плотин по Каратомарскому водохранилищу. Анализ показал, что мост, входящий в состав плотины, находится в шатком состоянии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Об этом заявил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Олжас Нургалиев.

    — На основании анализа эксплуатационно–технической документации, результатов многофакторного обследования определено, что в состав плотины входит переходной (технологический) мост, являющийся частью автодороги районного значения «Подъезд к селу Береговое». Состояние моста оценено как неудовлетворительное. Несущие конструкции моста имеют трещины и сколы бетона вследствие передвижения большегрузного транспорта, которые создают динамические нагрузки и смещение конструкций моста, что приводит к постепенному разрушению и скрытым дефектам, — говорится в официальном заявлении.

    Чтобы спасти ситуацию, было принято запретить движение грузового транспорта и снизить поток легковых машин. Сообщается, что арки ограничения высоты транспортных средств и специальные знаки будут установлены.

    Теги:
    Дороги мост Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Транспорт Водохранилище Безопасность
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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