Состояние моста через Каратомарское водохранилище оценено как неудовлетворительное

По информации Костанайского филиала РГП «Казводхоз», в 2023 году проведено многофакторное обследование с разработкой декларации безопасности плотин по Каратомарскому водохранилищу. Анализ показал, что мост, входящий в состав плотины, находится в шатком состоянии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом заявил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Олжас Нургалиев.

— На основании анализа эксплуатационно–технической документации, результатов многофакторного обследования определено, что в состав плотины входит переходной (технологический) мост, являющийся частью автодороги районного значения «Подъезд к селу Береговое». Состояние моста оценено как неудовлетворительное. Несущие конструкции моста имеют трещины и сколы бетона вследствие передвижения большегрузного транспорта, которые создают динамические нагрузки и смещение конструкций моста, что приводит к постепенному разрушению и скрытым дефектам, — говорится в официальном заявлении.

Чтобы спасти ситуацию, было принято запретить движение грузового транспорта и снизить поток легковых машин. Сообщается, что арки ограничения высоты транспортных средств и специальные знаки будут установлены.