Состояние крайне тяжёлое: укушенной медведицей девочке сделали операцию

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Состояние укушенного медведицей ребёнка крайне тяжёлое, проведена операция. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в облздраве, ребёнок поступил в областную детскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Тяжесть обусловлена характером травмы, повреждений, травматическим и геморрагическим шоком. Как оказалось, из-за укусов медведицы сильно пострадала нога.

«Девочку сразу же поместили в реанимацию. После проведения противошоковых мероприятий была проведена операция. Учитывая тяжесть травм, нарушение сосудистого рисунка, длительное воздействие грязи, вопрос о сохранении конечности еще стоит», – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на базе отдыха в Костанайском районе медведица покусала девочку.