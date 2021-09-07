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    11:13, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Состояние крайне тяжёлое: укушенной медведицей девочке сделали операцию

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Состояние укушенного медведицей ребёнка крайне тяжёлое, проведена операция. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в облздраве, ребёнок поступил в областную детскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Тяжесть обусловлена характером травмы, повреждений, травматическим и геморрагическим шоком. Как оказалось, из-за укусов медведицы сильно пострадала нога.

    «Девочку сразу же поместили в реанимацию. После проведения противошоковых мероприятий была проведена операция. Учитывая тяжесть травм, нарушение сосудистого рисунка, длительное воздействие грязи, вопрос о сохранении конечности еще стоит», – сообщили в ведомстве.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что на базе отдыха в Костанайском районе медведица покусала девочку.

    Теги:
    Здравоохранение Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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