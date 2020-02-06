Состояние эвакуированных из Ухани казахстанцев совместно мониторят РК и Узбекистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор министра здравоохранения РК Елжана Биртанова с министром здравоохранения Республики Узбекистан Алишером Шадмановым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава РК.

Елжан Биртанов поблагодарил коллегу за эвакуацию казахстанцев из Ухани.

Стороны договорились поддерживать постоянную связь и обмениваться информацией через Оперативный центр Минздрава РК.

В частности, ведомства двух стран будут проводить мониторинг состояния наших граждан в Ташкенте (пять казахстанцев), которые находятся на двухнедельном карантине.

Необходимо отметить, что ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК.

Официальную информацию можно прочитать на странице Минздрава в Facebook и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный сall-центр по номеру 1406.

Ранее сообщалось, что пятого февраля восемь казахстанцев были эвакуированы из Ухани в Россию и Узбекистан.