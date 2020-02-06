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Состояние эвакуированных из Ухани казахстанцев совместно мониторят РК и Узбекистан

6 Февраля 2020 13:52
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Состояние эвакуированных из Ухани казахстанцев совместно мониторят РК и Узбекистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор министра здравоохранения РК Елжана Биртанова с министром здравоохранения Республики Узбекистан Алишером Шадмановым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава РК.

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Елжан Биртанов поблагодарил коллегу за эвакуацию казахстанцев из Ухани.

Стороны договорились поддерживать постоянную связь и обмениваться информацией через Оперативный центр Минздрава РК.

В частности, ведомства двух стран будут проводить мониторинг состояния наших граждан в Ташкенте (пять казахстанцев), которые находятся на двухнедельном карантине.

Необходимо отметить, что ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК.

Официальную информацию можно прочитать на странице Минздрава в Facebook и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный сall-центр по номеру 1406.

Ранее сообщалось, что пятого февраля восемь казахстанцев были эвакуированы из Ухани в Россию и Узбекистан.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Узбекистан, Пневмония в Китае,
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