Состояние эвакуированных из Ухани казахстанцев совместно мониторят РК и Узбекистан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор министра здравоохранения РК Елжана Биртанова с министром здравоохранения Республики Узбекистан Алишером Шадмановым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава РК.
Елжан Биртанов поблагодарил коллегу за эвакуацию казахстанцев из Ухани.
Стороны договорились поддерживать постоянную связь и обмениваться информацией через Оперативный центр Минздрава РК.
В частности, ведомства двух стран будут проводить мониторинг состояния наших граждан в Ташкенте (пять казахстанцев), которые находятся на двухнедельном карантине.
Необходимо отметить, что ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК.
Официальную информацию можно прочитать на странице Минздрава в Facebook и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный сall-центр по номеру 1406.
Ранее сообщалось, что пятого февраля восемь казахстанцев были эвакуированы из Ухани в Россию и Узбекистан.
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