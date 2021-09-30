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    13:36, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Состояние единственной выжившей в ДТП в Нур-Султане остается тяжелым

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проведена экстренная операция 18-летней девушке, выжившей после ДТП в Нур-Султане, состояние остается тяжелым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова.

    «Вчера в ННЦТО имени академика Батпенова Н.Д. в крайне тяжелом состоянии поступила 18-летняя девушка после ДТП. У пациентки перелом позвоночника и травматический шок. Ей в экстренном порядке проведена операция. Состояние на сегодня остается тяжелым», - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось о гибели пяти человек в результате страшного ДТП в столице.

    В столице увеличилось количество ДТП из-за погоды.



    Теги:
    Здравоохранение ДТП Происшествия, ЧС Астана Главная Происшествия
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