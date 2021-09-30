Состояние единственной выжившей в ДТП в Нур-Султане остается тяжелым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проведена экстренная операция 18-летней девушке, выжившей после ДТП в Нур-Султане, состояние остается тяжелым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова.

«Вчера в ННЦТО имени академика Батпенова Н.Д. в крайне тяжелом состоянии поступила 18-летняя девушка после ДТП. У пациентки перелом позвоночника и травматический шок. Ей в экстренном порядке проведена операция. Состояние на сегодня остается тяжелым», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек в результате страшного ДТП в столице.

В столице увеличилось количество ДТП из-за погоды.



