Состояние дамб и защитных валов в Карагандинской области осмотрели с воздуха

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области на постоянном контроле находится подготовка к весеннему паводку. Сотрудники ДЧС осмотрели с воздуха состояние дамб и защитных валов в Абайском и Бухар-Жырауском районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе облёта было охвачено девять населённых пунктов из числа наиболее подверженных риску затопления: пос. им. Г. Мустафина, Садовое, Сарепта, Кызылжар и др. Обследованы гидротехнические сооружения Самаркандского, Щерубай-Нуринского и Интумакского водохранилищ, а также состояние русел рек Нура и Щерубай-Нура. Осмотрен ход работ по санации реки Топар и реконструкции плотины Топарской.

На территории 27 населённых пунктов области, как рассказали в ДЧС, сегодня возведено 9,155 км и укреплено 8,775 км защитных дамб и валов. Также проводится санация паводкоопасных участков русел рек, строительство и ремонт водоотводных каналов, очистка дренажных и водоотводных систем.