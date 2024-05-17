Многих граждан Казахстана беспокоит экологическая ситуация в стране. Не только экологи, но и рядовые казахстанцы, видя густой дым, поднимающийся из заводских труб, понимают, что у нас есть нерешенные вопросы. Три года назад в нашей стране был принят Экологический кодекс и сделаны реальные шаги для решения проблем. Какая работа проведена с тех пор? Есть ли положительные результаты? Какие вопросы остаются нерешенными? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом агентства Kazinform ответил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

— Ерлан Нуралыулы, в каком состоянии находится Арал? Известно, что ученые, изучая пересыхающее озеро, пришли к выводу, что это небывалая в мире экологическая катастрофа. Какая работа проводится для того, чтобы исправить ситуацию?

— Наше Министерство в рамках своих полномочий проводит мониторинг качества поверхностных вод в Кызылординской области. В частности, берутся соответствующие пробы в 7 створах из 2 водных объектов на территории области — реки Сырдарьи и Аральского моря. При исследовании поверхностных вод в пробах определяются 35 физических и химических показателей качества воды. Следует отметить, что по сравнению с 2022 годом качество воды в Сырдарье значительно не изменилось.

В настоящее время общая площадь высохшего дна Аральского моря составляет около 6 миллионов гектаров, из них 2,8 миллиона гектаров — на территории Казахстана. С целью улучшения экологической ситуации в Приаралье проводится работа по высадке на высохшем дне Аральского моря приспособленных к неорошаемым засоленным почвам галофитных растений (саксаул, сарсазан, соляноколосник, тамариск) с соблюдением агротехнических условий.

В 2021 году Глава государства поставил задачу — в целях улучшения экологической ситуации провести мелиорационные работы на 1,1 миллиона гектаров высохшего дна Аральского моря путем высадки саженцев саксаула. Ученые предложили на малозасоленных почвах сажать саксаул, а на более засоленных — галофитные растения (соляноколосник, сарсазан).

С 2021 до 2023 года выполнены лесомелиоративные работы на площади 544,5 тысячи гектаров. В этом году работа ведется на площади 275 гектаров, в 2025 году будет проведена на 280 тысячах гектаров. Высадка леса создаст преграду для пыльных и соляных бурь и нарушения экологической ситуации в регионе. Кроме того, это поможет предотвратить эрозию почвы, повысить ее плодородие, увеличить разнообразие растений, произрастающих на высохшем дне Арала.

Считается, что семена галофитных растений, посеянные вручную, в дальнейшем будут распространяться естественным путем. Все это должно способствовать улучшению микроклимата и санитарно-гигиенических условий в Приаралье.

— В нашей стране время от времени возникают вопросы по поводу бытовых отходов. Известно, что в мире переработка мусора является прибыльным бизнесом. А у нас в обществе, не говоря о бизнесе, еще не сформировалась культура сортировки мусора. Что Вы можете сказать по этому поводу?

— Работа с отходами является маржинальным бизнесом, а также носит социальный характер. Основной доход предприятий зависит от тарифов. Для повышения заинтересованности предприятий в этой работе требуются дополнительные меры поддержки.

5 февраля текущего года вновь запущен механизм выплат предприятиям, специализирующимся в сфере управления отходами. Также с целью улучшения материально-технического состояния регионов принят проект Постановления Правительства РК о механизме льготного финансирования инфраструктурных проектов за счет утилизационых сборов (сортировка твердых бытовых отходов, переработка). Ставка вознаграждения — 3 процента. Объем средств, выделяемых на 3 года на проекты путем кредитования через АО «Фонд развития промышленности» сроком от 3 до 16 лет, составил около 200 миллиардов тенге.

Проведение разъяснительной работы по вопросам работы с отходами, в соответствии со статьей 365 Экологического кодекса РК, возложено на местные исполнительные органы.

Кроме того, на сегодняшний день реализуется утвержденный приказом Министерства просвещения План по экологическому обучению и воспитанию на 2023–2029 годы, включающий комплексные мероприятия по экологическому обучению учащихся на всех уровнях образования.

Согласно Плану, проводится работа по разработке и внедрению вопросов формирования культуры управления отходами в учебные программы — от детских садов до университетов.

— В стране каждый год увеличивается количество незаконных мусорных полигонов. Очевидно, что штрафы не решают проблему. Что нужно делать?

— С 2018 года Министерство экологии и природных ресурсов совместно с Национальной компанией «Ғарыш Сапары» ведет работу по выявлению несанкционированных мусорных свалок на территории страны и их ликвидации.

В результате совместной работы с правоохранительными органами и акиматами заметно уменьшение количества несанкционированных свалок за последние 3 года. Например, в 2020 году их было зарегистрировано 8 884, в 2021 году — 7 328, в 2022 году — 5 683. По данным космического мониторинга на 29 февраля текущего года, выявлено 6 633 несанкционированных мусорных свалок. Из них 4 733, или 86% ликвидированы.

За нарушения экологических требований по сбору, перевозке, учету, восстановлению и обезвреживанию отходов в 2022 году на сумму более 17 миллионов тенге были административно наказаны 194 должностных лица (акимы и заместители акимов), в 2023 году — 52 должностных лица, так же на общую сумму более 17 миллионов тенге.

В рамках межведомственного взаимодействия Министерство с территориальными департаментами разработало План мероприятий по несанкционированному размещению отходов. В ходе выполнения этого Плана будут еженедельно проводиться рейдовые мероприятия.

В настоящее время, с целью усиления административной ответственности, в Министерстве обсуждается вопрос о внесении изменений в Кодекс РК об административных правонарушениях».

В проекте поправок предусмотрено увеличение административной ответственности в виде штрафа с 50 МРП (172,5 тысячи тенге) до 200 МРП (690 тысяч тенге). При повторном нарушении предлагается увеличить размер штрафа в 2 раза.

По прошлогодним данным, в республике имеются 3 016 полигонов. Из них только 624 (20,7%) отвечают экологическим и санитарным требованиям.

— В последние годы в стране участились лесные пожары. Есть также незаконная вырубка. Как ведется работа по восстановлению лесов?

— В 2023 году на территории государственного лесного фонда зарегистрировано 810 пожаров. Размер ущерба, нанесенного пожарами, охватившими общую площадь в 116 801 гектар, равен 163,2 миллиарда тенге.

В прошлом году объем незаконных вырубок леса, выявленных в ходе проверок, проведенных государственными лесохозяйственными и природоохранными учреждениями, составил 3 205 кубометров. Во время проведения ревизии установлено, что количество древесины, полученной от незаконных вырубок, составил 95% от общего количества.

Анализ результатов прошлогодней ревизии лесооборота показал, что большой объем незаконных рубок леса допущен в лесохозяйственных учреждениях Восточно-Казахстанской (1 268 кубометров) и Костанайской (546 кубометров) областей.

В настояще время техническая оснащенность структурных подразделений Министерства составляет около 70%. Для предотвращения пожаров в лесных массивах будут приниматься комплексные меры в виде внедрения цифровых технологий, обеспечения беспилотными летательными аппаратами и другие.

Например, в 2023 году на территории Государственного национального природного парка «Кокшетау» (182,1 тысячи гектаров) и Государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» (278 тысяч гектаров) установлены системы раннего выявления лесных пожаров.

В городе Алматы, с целью предотвращения и раннего выявления природных пожаров в труднодоступных местах, на территории ГККП «Медеу» приобретены 3 оптико-сенсорные и тепловизионные системы за 250 миллионов тенге.

В Северо-Казахстанской области в 11 из 12 лесохозяйственных учреждений ведется постоянный мониторинг 16 интерактивными камерами видеонаблюдения.

В этом году подготовлена заявка в Министерство финансов в рамках уточнения республиканского бюджета для финансирования с целью установки системы раннего выявления пожаров в РГУ «ГЛПР „Семей орманы“.

С целью оснащения территориальных подразделений МЧС заключен договор на 2 года о доставке 12 беспилотных летательных аппаратов за счет средств республиканского бюджета.

Кроме того, в рамках исполнения поручения Главы государства приобретен 71 беспилотный летательный аппарат. 80 сотрудников органов гражданской защиты прошли обучение по пилотированию и использованию БПЛА, получили сертификаты операторов БПЛА.

Всего в рамках комплексного плана первоочередных мероприятий на 2023–2027 годы в сфере гражданской защиты на материально-техническое обеспечение природоохранных учреждений планируется выделение 68,6 миллиарда тенге.

На заседании комиссии по вопросам внедрения цифровизации при Президенте 22 сентября 2023 года была одобрена реализация проекта «Система раннего выявления лесных пожаров».

В рамках этого проекта планируется создание единого ситуационного центра для раннего выявления пожаров на территории лесного фонда страны и оперативного принятия решений.

— Граждане беспокоятся за свое здоровье при виде густого дыма, выходящего из заводских труб. Как выполняются экологические требования, касающиеся установки фильтров на таких предприятиях? Сколько заводов были оштрафованы в прошлом году за нарушения экологических требований?

— В 2023 году на заводы за превышение технологических нормативов по выбросам в окружающую среду, нарушения требований по защите от загрязнения атмосферного воздуха, защите от загрязнения и истощения водных объектов наложено 40 административных штрафов на общую сумму 239 770 888 тенге.

В целом, главное внимание уделяется системному соблюдению каждым заводом экологических требований. Если руководители предприятий будут знать, что за любое отклонение их будут штрафовать, то, конечно, они будут стараться строго соблюдать требования.

— Не теряет актуальности вопрос о сайгаках. Высказываются такие мнения, что нужно создавать производства для переработки мяса, шкур и рогов этих животных, с морозильниками и разделочным цехами. Каково Ваше мнение по этому вопросу?

— В осенне-зимний период 2023–2024 годов мероприятия по регуляции популяции сайгаков проводит специализированная организация — РГКП «ПО „Охотзоопром“. Туши отстрелянных сайгаков и их шкуры сдаются на мясокомбинаты, подписавшие договоры. Рога сайгаков хранятся в Охотзоопроме.

В условиях рынка открытие новых производств для использования мяса, рогов и шкур сайгаков — одно из направлений в бизнесе. Открывать новые производства имеют право физические и юридические лица, при этом уполномоченный орган регулирует договоры по поставкам мяса животных.

— В 2019 году статистический ресурс Numbeo опубликовал рейтинг стран по уровню загрязнения окружающей среды. Казахстан занял 25-е место среди 109 стран. Это определенно показывает, что в нашей стране сложилась неблагоприятная экологическая ситуация. Что изменилось в стране с тех пор, как начал действовать новый Экологический кодекс?

— В соответствии с новым Экологическим кодексом разработаны и утверждены целевые показатели качества окружающей среды. Целевыми показателями качества окружающей среды мы называем качественные и количественные характеристики состояния отдельных компонентов окружающей среды и совокупность показателей, характеризующих уровень реализации мероприятий по эффективному управлению отходами, образующимися за определенный период времени.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы должны разрабатывать целевые показатели на каждый пятилетний период. До вступления в силу нового Экологического кодекса не было обязательного целевого использования платежей за негативное воздействие на окружающую среду на мероприятия по защите окружающей среды. Местные исполнительные органы выделяли на защиту окружающей среды в среднем только 45% из указанных средств.

В настоящее время мероприятия по защите окружающей среды реализуются за счет средств местных бюджетов в объеме не меньше, чем суммы платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Эта норма содержится также и в Бюджетном кодексе.

В новом Экологическом кодексе есть правило «загрязнитель платит и исправляет». Государство должно больше применять меры по предотвращению нанесения ущерба окружающей среде, чем заставлять природопользователей платить экологические штрафы. Кроме того, загрязнитель, нанесший ущерб экологии, должен привести окружающую среду в первоначальное состояние.

Следующий вопрос касается платежей за эмиссии. Компании, внедряющие передовые доступные технологии, освобождаются от эмиссионных платежей. При этом, 100% средств, поступивших в виде платежей за эмиссии, используются на экологические мероприятия. Раньше эти деньги поступали в городские бюджеты и использовались в сферах, не входящих в экологическую, как, например, для строительства дорог.

Еще одно отличие нового Кодекса касается образования и управления отходами. Теперь размеры штрафов увеличены в 10 раз. Лицензируются предприятия, которые будут перерабатывать и утилизировать отходы.

— Какая работа проводится по развитию экотуризма в нашей стране? Может быть, мы недостаточно ценим наши возможности в этой сфере?

— С каждым годом растет число посетителей государственных национальных природных парков. Если в 2022 году их было зарегистрировано 2 миллиона, то в 2023 году парки посетили 2,4 миллиона человек.

Развитию экотуризма на территориях природных парков придается особое значение. Основное внимание уделяется актуализации законодательства в сфере особо охраняемых природных территорий, прокладке новых маршрутов и их благоустройству, строительству визит-центров, экологически просветительской работе, цифровизации и развитию инженерной инфраструктуры — строительству дорог, электролиний, трубопроводов.

Наряду с этим, следует отметить, что с целью повышения экологической грамотности населения на территории государственных национальных природных парков проводятся природозащитные акции.

— Какие связи у Минэкологии установлены с населением? С какими вопросами чаще всего обращаются казахстанцы?

— Да, экологические вопросы всегда интересуют граждан. Мы регулярно проводим личные приемы, встречи с жителями в регионах. Для нас очень важно знать мнение граждан.

Вопросы, поднимаемые в регионах, самые разные. Особенно часто обсуждаются вопросы о незаконных мусорных полигонах, экологическом состоянии регионов, внесении поправок в действующее законодательство, экологических проектах, озеленении и другие.

Нас радует, что граждане предлагают множество проектов, направленных на изменение экологической ситуации. Среди нас также много эковолонтеров. Немало граждан обращаются в Министерство со своими «ноу-хау», особенно молодежь. Они вносят большой вклад в изменение экосознанния, поэтому мы стараемся всемерно их поддерживать.