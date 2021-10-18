Состояние 3 тяжелобольных беременных с КВИ прокомментировали врачи Актобе
На брифинге в пятницу Б. Избасаров сообщал, что коронавирусная инфекция выявлена у 28 беременных, 15 из них были госпитализированы в инфекционные стационары, а трое находятся в тяжелом состоянии.
«В настоящее время 25 беременных женщин с КВИ находятся под наблюдением, в том числе 12 получают лечение в стационарах. Трое беременных до сих пор находятся в реанимационном отделении, в динамике без ухудшения. Ранее было 5 беременных в тяжелом состоянии, но у двоих состояние улучшилось и они были переведены в другие отделения», - сказал Б. Избасаров.
Всего по словам Б. Избасарова, в инфекционных стационарах лечение получают 305 актюбинцев, из них 217 - в Актобе, остальные в районах области. В реанимации находятся 37 человек, 9 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Под наблюдением также 71 ребенок с КВИ, из них 4 человека получают лечение в стационарах.
Как сообщалось ранее, в связи уменьшением числа больных был закрыт провизорный стационар в железнодорожной больнице.
На сегодня по словам Б. Избасарова, в Актюбинской области 16 медицинских организаций задействовано в лечение пациентов с КВИ.
«В районах при ЦРБ работают по одному инфекционному стационару. В Актобе больных с КВИ принимает областной фтизиопульмонологический центр, инфекционная больница и Актюбинский медцентр. Загруженность инфекционных коек составляет 42,3%, а в реанимационных отделениях - 37,7%», - добавил Б. Избасаров.