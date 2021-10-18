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    16:17, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Состояние 3 тяжелобольных беременных с КВИ прокомментировали врачи Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Состояние трех беременных женщин с КВИ, находящихся в реанимации, не ухудшилось. Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал заместитель руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Бекболат Избасаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге в пятницу Б. Избасаров сообщал, что коронавирусная инфекция выявлена у 28 беременных, 15 из них были госпитализированы в инфекционные стационары, а трое находятся в тяжелом состоянии.

    «В настоящее время 25 беременных женщин с КВИ находятся под наблюдением, в том числе 12 получают лечение в стационарах. Трое беременных до сих пор находятся в реанимационном отделении, в динамике без ухудшения. Ранее было 5 беременных в тяжелом состоянии, но у двоих состояние улучшилось и они были переведены в другие отделения», - сказал Б. Избасаров.

    Всего по словам Б. Избасарова, в инфекционных стационарах лечение получают 305 актюбинцев, из них 217 - в Актобе, остальные в районах области. В реанимации находятся 37 человек, 9 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Под наблюдением также 71 ребенок с КВИ, из них 4 человека получают лечение в стационарах.

    Как сообщалось ранее, в связи уменьшением числа больных был закрыт провизорный стационар в железнодорожной больнице.

    На сегодня по словам Б. Избасарова, в Актюбинской области 16 медицинских организаций задействовано в лечение пациентов с КВИ.

    «В районах при ЦРБ работают по одному инфекционному стационару. В Актобе больных с КВИ принимает областной фтизиопульмонологический центр, инфекционная больница и Актюбинский медцентр. Загруженность инфекционных коек составляет 42,3%, а в реанимационных отделениях - 37,7%», - добавил Б. Избасаров.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Общество Актюбинская область
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