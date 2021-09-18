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    08:34, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Состояние 276 больных коронавирусом крайне тяжелое - Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 18 сентября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 70 984 человек (–67 432 + и 8 552 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находятся 13 087 пациентов, амбулаторно лечатся 57 897 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 1 041 пациент;

    • в состоянии крайней степени тяжести – 276 пациентов,

    • на аппарате ИВЛ – 189 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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