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    08:47, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Состояние 202 пациентов с коронавирусом крайне тяжелое - Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 6 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 56 708 человек (–48 968 + и 7 740 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    Из них в стационарах находится 9 551 пациент, амбулаторно лечатся 47 157 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 748 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 202 пациента,

    • на аппарате ИВЛ – 125 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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