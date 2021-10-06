08:47, 06 Октябрь 2021 | GMT +6
Состояние 202 пациентов с коронавирусом крайне тяжелое - Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 6 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 56 708 человек (–48 968 + и 7 740 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Из них в стационарах находится 9 551 пациент, амбулаторно лечатся 47 157 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 748 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 202 пациента,
• на аппарате ИВЛ – 125 пациентов.