17 Мая 2022 10:13

Состояние 114 мусорных полигонов проверят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 3 тыс. мусорных полигонов организовано в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство Республики Казахстан в соответствии с запросом, оглашенным 15 апреля 2022 года о несоблюдении требований на полигонах твердых бытовых отходов, сообщает, что на сегодняшний день в Казахстане имеются 3005 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), из них соответствуют экологическим и санитарным нормам – 635 (21%). В 2021 году данный показатель составлял 603 (20%)», - написал первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, наименьшая доля полигонов, соответствующих экологическим и санитарным нормам, отмечается в Павлодарской – 4, Западно-Казахстанской – 2 и Северо-Казахстанской областях – 16.

«Министерством здравоохранения РК в 2021 году проведена проверка деятельности 8 полигонов, выявлены нарушения на 7 объектах, наложены административные штрафы на общую сумму 1,1 млн тенге. Низкий охват проверками связан с карантинными и ограничительными мероприятиями. Полигоны относятся к объектам высокой эпидемической значимости с кратностью проверки 1 раз в год», - отметил зампремьера.

«Во втором полугодии 2022 года запланирована проверка 114 полигонов. В рамках требований к полигонам Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК в 2021 году проведены 43 проверки, по результатам которых наложено 73 административных штрафов на общую сумму 8,9 млн тенге», - добавил Р. Скляр.

Ранее сообщалось, что руководителей департаментов экологии Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областей и Алматы наказали за стихийные свалки.