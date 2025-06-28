21:32, 27 Июнь 2025 | GMT +5
Состоялся выпуск курсантов Пограничной академии КНБ РК
В Пограничной академии КНБ Республики Казахстан состоялась очередная церемония выпуска молодых офицеров с вручением им дипломов. Об этом агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.
132 выпускникам присвоено долгожданное первое звание — лейтенант.
В торжественном мероприятии приняли участие руководство и ветераны КНБ, а также родители курсантов, которые поздравили выпускников и пожелали им с достоинством и честью нести звание офицера Пограничной службы КНБ.
Мероприятие завершилось прощанием с Боевым знаменем Академии и парадным маршем выпускников.
Как сообщалось, свыше 170 выпускников окончили военно-инженерный институт в Алматы.