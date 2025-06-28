Состоялся выпуск курсантов Пограничной академии КНБ РК

132 выпускникам присвоено долгожданное первое звание — лейтенант.

Фото: КНБ РК

Фото: КНБ РК

В торжественном мероприятии приняли участие руководство и ветераны КНБ, а также родители курсантов, которые поздравили выпускников и пожелали им с достоинством и честью нести звание офицера Пограничной службы КНБ.

Мероприятие завершилось прощанием с Боевым знаменем Академии и парадным маршем выпускников.

Фото: КНБ РК

Фото: КНБ РК

Как сообщалось, свыше 170 выпускников окончили военно-инженерный институт в Алматы.