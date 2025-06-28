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    21:32, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Состоялся выпуск курсантов Пограничной академии КНБ РК

    В Пограничной академии КНБ Республики Казахстан состоялась очередная церемония выпуска молодых офицеров с вручением им дипломов. Об этом агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.

    курсанты
    Фото: КНБ РК

    132 выпускникам присвоено долгожданное первое звание — лейтенант.

    курсанты
    Фото: КНБ РК
    курсанты
    Фото: КНБ РК

    В торжественном мероприятии приняли участие руководство и ветераны КНБ, а также родители курсантов, которые поздравили выпускников и пожелали им с достоинством и честью нести звание офицера Пограничной службы КНБ.

    Мероприятие завершилось прощанием с Боевым знаменем Академии и парадным маршем выпускников.

    курсанты
    Фото: КНБ РК
    курсанты
    Фото: КНБ РК

    Как сообщалось, свыше 170 выпускников окончили военно-инженерный институт в Алматы.

    Теги:
    Вузы Регионы Казахстана Регионы КНБ Пограничники Алматы
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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