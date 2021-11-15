Состоялся телефонный разговор Верховного представителя ЕС и министра иностранных дел Беларуси
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Для обсуждения гуманитарной ситуации на границе состоялся телефонный разговор Верховного представителя ЕС по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с министром иностранных дел Беларуси, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Поговорил с министром иностранных дел Владимиром Макеем с целью обсуждения гуманитарной ситуации на границе с Евросоюзом. Необходимо защитить жизни людей и предоставить доступ гуманитарным организациям. Сложившаяся ситуация неприемлема, и ее необходимо прекратить», - написал Ж. Боррель в Twitter.
Пресс-служба МИД Беларуси сообщает, что министр Владимир Макей довел до Ж. Борреля информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с международными организациями системы ООН. «Подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса» - говорится в заявлении МИД Беларуси.
Сегодня в Брюсселе состоится заседание совета министров иностранных дел стран Европейского Союза, где возможно ЕС примет решение по расширению санкций в отношении государств и юридических лиц, возможно причастных к гуманитарному кризису. Как сообщает французская пресса, санкции могут коснуться зарубежных авиакомпаний и аэропорта г. Минска.
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