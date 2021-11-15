×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 2 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Состоялся телефонный разговор Верховного представителя ЕС и министра иностранных дел Беларуси

15 Ноября 2021 16:01
Поделиться:
Состоялся телефонный разговор Верховного представителя ЕС и министра иностранных дел Беларуси

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Для обсуждения гуманитарной ситуации на границе состоялся телефонный разговор Верховного представителя ЕС по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с министром иностранных дел Беларуси, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Более 64 тысяч нарушений миграционного законодательства выявили полицейские в Казахстане
Юношеская команда РК стала бронзовым призером международного турнира по хоккею в Беларуси Евросоюз сократит выбросы на 55 процентов к 2030 году – Урсула фон дер Ляйен В ООН предложили пути урегулирования гуманитарной ситуации на границе Беларуси с Польшей

«Поговорил с министром иностранных дел Владимиром Макеем с целью обсуждения гуманитарной ситуации на границе с Евросоюзом. Необходимо защитить жизни людей и предоставить доступ гуманитарным организациям. Сложившаяся ситуация неприемлема, и ее необходимо прекратить», - написал Ж. Боррель в Twitter.

Пресс-служба МИД Беларуси сообщает, что министр Владимир Макей довел до Ж. Борреля информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с международными организациями системы ООН. «Подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса» - говорится в заявлении МИД Беларуси.

Сегодня в Брюсселе состоится заседание совета министров иностранных дел стран Европейского Союза, где возможно ЕС примет решение по расширению санкций в отношении государств и юридических лиц, возможно причастных к гуманитарному кризису. Как сообщает французская пресса, санкции могут коснуться зарубежных авиакомпаний и аэропорта г. Минска.


Подписывайтесь на наш канал:

#Беларусь   #Евросоюз  
Поделиться:

Автор:

Арнур Рахимбеков

Новости по теме
Более 64 тысяч нарушений миграционного законодательства выявили полицейские в Казахстане
Юношеская команда РК стала бронзовым призером международного турнира по хоккею в Беларуси
Евросоюз сократит выбросы на 55 процентов к 2030 году – Урсула фон дер Ляйен
В ООН предложили пути урегулирования гуманитарной ситуации на границе Беларуси с Польшей
Популярное
1 О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
2 Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
3 Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
4 В «красной» зоне остаются два региона Казахстана
5 Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 ноября
6 Туман и гололед: ДЧС обратился к алматинцам
Читайте также
Достижения Казахстана за 30 лет независимости обсудили в нидерландском институте Клингендаль
В ООН предложили пути урегулирования гуманитарной ситуации на границе Беларуси с Польшей
О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
В «красной» зоне остаются два региона Казахстана
Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 ноября
Туман и гололед: ДЧС обратился к алматинцам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив