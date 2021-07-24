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Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с Шавкатом Мирзиёевым

24 Июля 2021 16:44
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Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с Шавкатом Мирзиёевым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

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Нурсултан Назарбаев сердечно поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в активной созидательной деятельности во благо братского народа Узбекистана.

Первый Президент Республики Казахстан особо отметил большой вклад лидера Узбекистана в последовательное упрочение отношений стратегического партнерства между двумя государствами.

В завершение беседы собеседники с удовлетворением подчеркнули высокий уровень казахстанско-узбекского сотрудничества и широкие перспективы его дальнейшего развития в интересах народов наших стран.


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#Внешняя политика Казахстана   #Узбекистан   #Первый Президент - Елбасы  
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