Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с Шавкатом Мирзиёевым
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
Нурсултан Назарбаев сердечно поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в активной созидательной деятельности во благо братского народа Узбекистана.
Первый Президент Республики Казахстан особо отметил большой вклад лидера Узбекистана в последовательное упрочение отношений стратегического партнерства между двумя государствами.
В завершение беседы собеседники с удовлетворением подчеркнули высокий уровень казахстанско-узбекского сотрудничества и широкие перспективы его дальнейшего развития в интересах народов наших стран.
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