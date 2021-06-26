20:00, 25 Июнь 2021 | GMT +6
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Казахстана и России
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым по инициативе российской стороны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Стороны обсудили проблемы международной безопасности и наметили планы по дальнейшему взаимодействию на многосторонних площадках.
Главы МИД договорились продолжить регулярные контакты по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.