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    20:00, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Состоялся телефонный разговор между главами МИД Казахстана и России

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым по инициативе российской стороны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Стороны обсудили проблемы международной безопасности и наметили планы по дальнейшему взаимодействию на многосторонних площадках.

    Главы МИД договорились продолжить регулярные контакты по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.


    Теги:
    Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана Россия
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