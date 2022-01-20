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    Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым

    20 Января 2022, 17:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном. Президенты договорились активизировать переговорный процесс на уровне руководства правительств двух стран.

    Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили ключевые аспекты политического, торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-транзитного, культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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