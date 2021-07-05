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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Эмомали Рахмоном

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Июля 2021, 19:29
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Эмомали Рахмоном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе таджикской стороны состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в центрально-азиатском регионе в контексте обострения ситуации в Афганистане.

Президент Казахстана подтвердил незыблемость дружественных отношений с Таджикистаном. Казахстан выполнит договоренности, достигнутые в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в Душанбе 19-20 мая, будет продолжать оказывать помощь братскому таджикскому народу.

Главы государств условились поддерживать регулярные рабочие контакты в целях взаимного информирования о ситуации в регионе и координации действий.


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