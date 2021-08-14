Состоялся телефонный разговор главы МИД Казахстана с Госсекретарем США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, актуальные международные проблемы и предстоящие мероприятия как в двустороннем, так и многостороннем форматах.