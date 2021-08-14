Новости
Состоялся телефонный разговор главы МИД Казахстана с Госсекретарем США
14 Августа 2021 09:44
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Новости по темеЛесной пожар продолжает бушевать в Калифорнии: разрушено более тысячи зданий Казахстанские дипломаты отметили День Абая в Москве Отношения между Индией и Казахстаном древние и исторические - Шубдаршини Трипатхи
Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, актуальные международные проблемы и предстоящие мероприятия как в двустороннем, так и многостороннем форматах.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Завершился прием документов на соискание Государственной молодежной премии «Дарын»
- Регулятор США одобрил третью дозу вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом
- ВОЗ обеспечила поставку медпомощи в Казахстан на 1,16 млн долларов
- Норвежское движение «Bike for Peace» посвятило книгу 30-летию закрытия Семипалатинского полигона
- Главы МИД Казахстана и Туркменистана провели телефонный разговор
- Проблемы развития массового и детского спорта обсудили в Правительстве РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн