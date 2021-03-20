Состоялся телефонный разговор глав МИД Казахстана и Афганистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе афганской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра - министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Собеседники обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также вопросы мирного урегулирования ситуации в Афганистане.