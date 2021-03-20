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    17:52, 20 Март 2021 | GMT +6

    Состоялся телефонный разговор глав МИД Казахстана и Афганистана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе афганской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра - министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Собеседники обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также вопросы мирного урегулирования ситуации в Афганистане.


    Теги:
    Международная деятельность МИД РК Афганистан Внешняя политика Казахстана
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