Состоялся телефонный разговор Елбасы с Александром Лукашенко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко дали высокую оценку динамике развития казахстанско-белорусского сотрудничества, основанного на традиционной дружбе и взаимопонимании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК.

Собеседники констатировали, что благодаря взаимным визитам на различных уровнях и реализации совместных договоренностей идет усиленная работа по увеличению объема двустороннего товарооборота до 1 млрд. долларов США в год.

Стороны обменялись мнениями о мерах правительств Казахстана и Беларуси, нацеленных на преодоление пандемии коронавирусной инфекции.

Елбасы и Президент Беларуси выразили обоюдную уверенность в дальнейшем укреплении отношений между двумя государствами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

В завершение разговора Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко обсудили некоторые вопросы региональной и международной повестки.