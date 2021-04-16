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    20:30, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Состоялся телефонный разговор Елбасы с Александром Лукашенко

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко дали высокую оценку динамике развития казахстанско-белорусского сотрудничества, основанного на традиционной дружбе и взаимопонимании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента РК.

    Собеседники констатировали, что благодаря взаимным визитам на различных уровнях и реализации совместных договоренностей идет усиленная работа по увеличению объема двустороннего товарооборота до 1 млрд. долларов США в год.

    Стороны обменялись мнениями о мерах правительств Казахстана и Беларуси, нацеленных на преодоление пандемии коронавирусной инфекции.

    Елбасы и Президент Беларуси выразили обоюдную уверенность в дальнейшем укреплении отношений между двумя государствами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

    В завершение разговора Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко обсудили некоторые вопросы региональной и международной повестки.


    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы Интеграция и партнерство
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