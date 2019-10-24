+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: 5 °С
USD 388.93 EUR 432.84
RUB 6.09 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Состоялся телефонный разговор Елбасы и бывшего Короля Испании Хуана Карлоса I

24 Октября 2019 23:07
Поделиться:
Состоялся телефонный разговор Елбасы и бывшего Короля Испании Хуана Карлоса I

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перед благотворительным теннисным матчем между звездами мирового тенниса Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем состоялся телефонный разговор Елбасы и бывшего Короля Испании Хуана Карлоса I, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Айдоса Укибая - пресс-секретаря Первого Президента РК - Елбасы в Twitter.

Новости по теме

Нурсултан Назарбаев посетил матч между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем
Нурсултан Назарбаев встретился  с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем Опубликовано видео по итогам визита Елбасы в Японию Опубликованы фотографии Елбасы на официальном приеме от имени императора Японии


«Перед теннисным матчем Рафаэль Надаль передал Нурсултану Назарбаеву теплые слова приветствия от бывшего Короля Испании Хуана Карлоса I. Елбасы поблагодарил теннисиста и попросил Рафаэля передать «привет» своему другу. В этот момент Рафаэль Надаль позвонил бывшему Королю Испании и передал телефон Первому Президенту Казахстана. Таким образом, перед благотворительным теннисным матчем состоялся небольшой телефонный разговор Елбасы и Хуана Карлоса I», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Видео, Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив