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вчера 14:59
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Состоялся телефонный разговор Елбасы и бывшего Короля Испании Хуана Карлоса I
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перед благотворительным теннисным матчем между звездами мирового тенниса Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем состоялся телефонный разговор Елбасы и бывшего Короля Испании Хуана Карлоса I, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Айдоса Укибая - пресс-секретаря Первого Президента РК - Елбасы в Twitter.
«Перед теннисным матчем Рафаэль Надаль передал Нурсултану Назарбаеву теплые слова приветствия от бывшего Короля Испании Хуана Карлоса I. Елбасы поблагодарил теннисиста и попросил Рафаэля передать «привет» своему другу. В этот момент Рафаэль Надаль позвонил бывшему Королю Испании и передал телефон Первому Президенту Казахстана. Таким образом, перед благотворительным теннисным матчем состоялся небольшой телефонный разговор Елбасы и Хуана Карлоса I», - говорится в сообщении.
— inform.kz inform.kz
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