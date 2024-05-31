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    14:35, 31 Май 2024 | GMT +6

    Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным

    акорда
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе переговоров собеседники обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества.

    Главы государств высоко оценили слаженное взаимодействие правительств двух стран по выполнению достигнутых договоренностей в торгово-экономической, инвестиционно-промышленной и культурно-гуманитарной областях.

    Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также сверили часы по графику предстоящих встреч.

    Теги:
    Акорда Токаев Касым-Жомарт Владимир Путин Россия
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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