+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Состоялся разговор глав Правительств Казахстана и Кыргызстана

12 Января 2022 15:31
Поделиться:
Состоялся разговор глав Правительств Казахстана и Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с Председателем Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Новости по теме
Алихан Смаилов поблагодарил сотрудников силовых структур
Увеличить темпы ревакцинации населения поручил Алихан Смаилов Внести проект программы по повышению доходов населения поручил Алихан Смаилов Силовой блок: что поручил Премьер-Министр РК

Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики А.Жапаров поздравил А. Смаилова с назначением на пост Премьер-Министра Республики Казахстан, пожелав скорейшего восстановления стабильности в РК и успешного решения задач социально-экономического развития страны. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства.

«Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с братской Кыргызской Республикой», — сказал А. Смаилов. Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Кыргызстан  
Поделиться:
Новости по теме
Алихан Смаилов поблагодарил сотрудников силовых структур
Увеличить темпы ревакцинации населения поручил Алихан Смаилов
Внести проект программы по повышению доходов населения поручил Алихан Смаилов
Силовой блок: что поручил Премьер-Министр РК
Популярное
1 Президент утвердил новый состав Правительства
2 Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства
3 Ерлан Баттаков освобожден от должности Управляющего делами Президента РК
4 Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
5 «Снимали на видео свои похождения» - 14 мародеров задержали на границе Алматы
6 Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
Читайте также
Борьба с коронавирусной инфекцией будет продолжена - Ажар Гиният
Что даст Социальный кодекс казахстанцам, рассказали в Минтруда
Президент утвердил новый состав Правительства
Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства
Ерлан Баттаков освобожден от должности Управляющего делами Президента РК
Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
«Снимали на видео свои похождения» - 14 мародеров задержали на границе Алматы
Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив