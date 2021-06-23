Состоялся рабочий визит Специального представителя Президента РК Е. Казыхана в Брюссель

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Состоялся рабочий визит специального представителя Президента РК Ержана Казыхана в Брюссель для обсуждения вопросов сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

В его рамках прошли встречи с высокими представителями Европейского совета, Европейской комиссии, Европейского парламента, Европейской службы внешних действий, а также с руководством Европейского инвестиционного банка.

Е. Казыхан передал специальное послание главе Европейского совета Шарлю Мишелю от имени Президента Касым-Жомарта Токаева. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и ЕС, в контексте реализации Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве (СРПС). Специальный представитель отметил, что развитие эффективного и разнопланового сотрудничества с Европейским союзом является стратегическим приоритетом внешней политики Казахстана. Была достигнута договоренность поддерживать политический диалог на высоком и высшем уровнях. В данном контексте стороны рассмотрели вопросы организации визита Главы государства в Брюссель.

Европейские партнёры высоко оценили успехи Казахстана по разработке и внедрению собственной вакцины против коронавирусной инфекции «QazVac». Как было отмечено, казахстанская вакцина, в случае ее одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам, может стать хорошей основой для сотрудничества между Казахстаном и ЕС по линии европейского механизма поддержки зарубежных стран в борьбе с пандемией – «Team Europe».

На встречах состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая вопросы глобальной и региональной безопасности, в частности по стабилизации ситуации в Афганистане.

Основной темой встречи Е. Казыхана с руководством Еврокомиссии стало сотрудничество Казахстана и ЕС по вопросам торговли, инвестиций, зеленой экономики и энергетики. Стороны обсудили вопросы партнёрства в рамках Европейского сырьевого альянса (European Raw Material Alliance) и Европейского батарейного альянса (European Battery Alliance).

Е. Казыхан также провел встречи с группой депутатов Европейского парламента, в том числе членами Группы дружбы РК-ЕС и Делегации Европарламента по Центральной Азии и Монголии.

Евродепутаты отметили потенциал политических реформ РК, инициированных Президентом К. Токаевым. Парламентарии приветствовали Указ Главы государства о первоочередных мерах в области прав человека.

Специальный представитель отметил, что Казахстан готов к открытому и конструктивному диалогу по широкому спектру вопросов, в том числе в сфере демократизации, обеспечения верховенства закона и прав человека, развития гражданских институтов.

Е. Казыхан также провёл переговоры с руководством Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества между Казахстаном и ЕИБ в посткризисный период. Отдельное внимание было уделено вопросам сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса, развития сельского хозяйства, цифровых технологий, транспортных и «зелёных» проектов, а также планам Казахстана по декарбонизации национальной экономики и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.