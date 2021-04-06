Состоялся рабочий визит Аиды Балаевой в Турцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева с рабочим визитом посетила Турцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В рамках рабочего визита прошли плодотворные встречи министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой с руководителем Главного управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттином Алтуном, министром по делам молодежи и спорта Мехметом Касапоглу и председателем Управления по делам религий Али Эрбашем. В ходе встреч обстоятельно обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества по курируемым сферам министерства.

Особое внимание было уделено перспективам активизации партнерства в практических областях, в том числе по вопросам подготовки специалистов сфер информации, религии, осуществления обмена опытом и лучшими практиками по развитию волонтерской деятельности.

Во время встречи с министром по делам молодежи и спорта Турции М.Касапоглу достигнута договоренность о необходимости заключить Меморандум о взаимопонимании в сфере молодежной политики между Министерством информации и общественного развития Казахстана и Министерством по делам молодежи и спорта Турецкой Республики.

Планируется, что сотрудничество будет включать обмен опытом по волонтерской деятельности. Аида Балаева напомнила, что на неформальном Тюркском совете 31 марта 2021 года, главами наших государств говорилось о необходимости консолидации и сотрудничества по недопущению распространения пандемии СОVID-19. Она подчеркнула, что в этом году в Казахстане будет проходить IV Молодежный фестиваль Тюркского совета, который станет площадкой для активизации общения между молодежными лидерами двух стран.

На встрече с председателем Управления по делам религий Турецкой Республики Али Эрбашем министр А.Балаева выразила заинтересованность дальнейшего развития и укрепления сотрудничества в подготовке казахстанских теологов в университетах Турции, направляемых Духовным управлением мусульман Казахстана.

Отдельными пунктами визита стали встречи с руководителями лидеров телевизионного рынка Турции. Так, прошли встречи с главой государственной телерадиокомпании «TRT» Ибрагимом Эреном, руководством информационного агентства Турции «Anadolu» и директором съемочной площадки телесериалов в Стамбуле Яхъей Таип Айденизом. Министерство готово наращивать объем и качество сотрудничества с турецкими производителями телевизионной продукции по вопросам создания совместного контента, в том числе для популяризации общей тюркской культуры и истории.

К слову, достигнута договоренность о запуске переговоров между РТРК «Qazaqstan» и государственной телерадиокомпанией Турции «TRT» в создании совместного телевизионного проекта «Коркыт ата». Кроме того было заявлено, что в скором времени одновременно в Казахстане и Турции состоится премьера произведённого телекомпанией «TRT» телесериала про жизнь Ходжа Ахмеда Яссауи.

В рамках обмена опытом телевизионных специалистов Аида Балаева пригласила ведущих профессионалов Турции для подготовки и обучения их казахстанских коллег. Она отметила, что эту работу можно организовать в оффлайн-формате после стабилизации эпидемиологической ситуации в период пандемии. Министр пригласила представителей медиа отрасли и творческие группы Турции к участию в проектах телеканала «Turkistan», который начал свое вещание в этом году.

Министр Аида Балаева поблагодарила руководителя Главного управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттина Алтуна за официальное приглашение и вручила нагрудной знак «Ақпарат саласының үздігі» Республики Казахстан. Она отметила, что Казахстан и Турцию связывают дружественные взаимоотношения, которым особое внимание уделяют Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент Касым-Жомарт Токаев. Глава МИОР РК выразила намерение развивать дальнейшее партнерство по курируемым сферам возглавляемого ею ведомства.