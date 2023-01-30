Состоялся первый в истории визит президента Египта в Армению

АММАН. КАЗИНФОРМ - Президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси прибыл с официальным визитом Армению в субботу, где встретился с президентом страны Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном. Визит главы египетского государства в Армению стал первым с момента обретения ею независимости и установления дипломатических отношений между странами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Ahram Online.

На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване президент Египта обсудил активизацию усилий Египта по созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Ас-Сиси заявил, что создание зоны свободной торговли с ЕАЭС пойдет на пользу обеим сторонам, поскольку египетская продукция соответствует потребностям этих стран по качеству и цене.

Необходимо отметить, что с момента создания союза в 2015 году Египет работал над заключением соглашения о зоне свободной торговли со странами ЕАЭС.

Египетский лидер также заявил о стремлении его страны добиться качественного скачка в двусторонних отношениях с Арменией, особенно путем развития и поощрения сотрудничества между деловыми кругами обеих стран таким образом, чтобы способствовать увеличению их торгового обмена и инвестиций.

Президент Египта также подтвердил необходимость проведения шестого раунда совместной египетско-армянской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, учитывая ее роль институционального механизма диалога между двумя сторонами.

Он также выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Арменией в нескольких перспективных областях, включая энергетику, инфраструктуру, информационные технологии, пищевую и фармацевтическую промышленность.

Ас-Сиси и Пашинян в ходе встречи согласились с необходимостью активизации координации и консультаций по вопросам Восточной Европы и Южного Кавказа.

Египетский лидер также провел расширенные переговоры с президентом Армении Хачатуряном.

Согласно официальным заявлениям, армянский президент подчеркнул стремление Армении поддержать усилия Египта по развитию путем обмена техническими знаниями и сотрудничества в реализации проектов в Армении. Оба президента также выразили готовность объединить усилия для противостояния глобальным последствиям российско-украинского конфликта.

Президент Египта также заявил, что Каир готов стать посредником между Арменией и Азербайджаном для нормализации отношений между ними.

«В ходе беседы с вами я отметил, что у нас нейтральная позиция в вопросе армяно-азербайджанского конфликта, и в этом смысле, если вы принимаете наше посредничество и хотели бы, чтобы мы посредничали или взяли на себя такую роль, то мы готовы», - сказал ас-Сиси.

По словам президента Армении, Египет имеет большой опыт посреднических миссий и является страной, которая реализует идеологию мира.

«В этом смысле мы очень похожи друг на друга, потому что политика Республики Армения заключается в достижении мира в регионе, в мирной и благополучной жизни с нашими соседями. Я уверен, что нам нужен и опыт Египта», - ответил Хачатурян.

По итогам визита правительства Египта и Армении подписали ряд соглашений и совместных меморандумов о взаимопонимании. В ходе визита также были обсуждены вопросы укрепления экономических отношений и обозначены двусторонние интересы обоих государств.



