Состоялся онлайн-форум по вопросам расширения казахстанско-чешского торгово-экономического сотрудничества

НУР-СУЛТАН - ПРАГА. КАЗИНФОРМ - 1 апреля состоялось онлайн-совещание, организованное Посольством РК в Чехии и АО «QazTrade», на котором были рассмотрены вопросы активизации торгово-экономических отношений между двумя странами, передает МИА «Казинформ».

В обсуждении приняли участие руководство Комитета инвестиций Министерства иностранных дел РК (МИД РК), АО «НК KAZAKH INVEST», Агентства «CzechTrade» Чешской Республики, а также Директора отраслевых департаментов, внешнеэкономического сотрудничества Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР РК), Министерства энергетики РК (МЭ РК), Министерства торговли и интеграции РК (МТИ РК).

Исторически, начиная с 1993 года, развивается активное дипломатическое и торгово-экономическое взаимодействие с Чешской Республикой (ЧР) и нашей страной в различных отраслях.

Невзирая на сложности текущего периода нашими странами предпринимаются усилия по активизации и сохранению положительной динамики во взаимной торговле. Товарооборот между Казахстаном и Чехией за 2020 год составил 352,7 млн. долл. США. Основными отраслями взаимной торговли являются металлургия, машиностроение, химическая, пищевая, а также обрабатывающая промышленности.

В своих выступлениях участники совещания изложили свои планы и подходы по реализации новых инновационных и индустриальных проектов, привлечению иностранных инвестиций в Казахстан.

Форум открыл советник-посланник Посольства РК Б. Канешев и презентовал программу торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с ЧР до 2022 года.

От чешской стороны выступил региональный представитель Агентства «CzechTrade» Петр Юрик, который поделился информацией о реализуемых проектах в различных сферах, а также о потенциальных возможностях сторон для развития экономических взаимоотношений.

Спикеры от МТИ РК и АО «QazTrade» проинформировали о широком спектре инструментариев для поддержки отечественных производителей при экспорте в Чехию, были обсуждены многочисленные товарные позиции, имеющие соответствующий потенциал для реализации в странах Европы.

Представители МИИР РК, МЭ РК и АО «НК KAZAKH INVEST» поделились информацией о возможных инвестиционных проектах в различных отраслях, которые возможно реализовать в нашей стране с привлечением технологий и инвесторов из Чехии.

Заместитель председателя Комитета по инвестициям МИД РК А.Зебешев ознакомил участников встречи с новыми подходами, применяемыми в государственной системе привлечения инвестиций, преференциями и другими инструментами, которые создают комфортный климат для работы иностранного бизнеса в нашей стране.

По итогам были намечены конкретные меры, которые предпримут государственные органы и организации-участники форума в целях увеличения взаимной торговли и привлечения иностранных инвестиций в Казахстан.