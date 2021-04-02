Состоялся онлайн-форум по вопросам расширения казахстанско-чешского торгово-экономического сотрудничества
В обсуждении приняли участие руководство Комитета инвестиций Министерства иностранных дел РК (МИД РК), АО «НК KAZAKH INVEST», Агентства «CzechTrade» Чешской Республики, а также Директора отраслевых департаментов, внешнеэкономического сотрудничества Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР РК), Министерства энергетики РК (МЭ РК), Министерства торговли и интеграции РК (МТИ РК).
Исторически, начиная с 1993 года, развивается активное дипломатическое и торгово-экономическое взаимодействие с Чешской Республикой (ЧР) и нашей страной в различных отраслях.
Невзирая на сложности текущего периода нашими странами предпринимаются усилия по активизации и сохранению положительной динамики во взаимной торговле. Товарооборот между Казахстаном и Чехией за 2020 год составил 352,7 млн. долл. США. Основными отраслями взаимной торговли являются металлургия, машиностроение, химическая, пищевая, а также обрабатывающая промышленности.
В своих выступлениях участники совещания изложили свои планы и подходы по реализации новых инновационных и индустриальных проектов, привлечению иностранных инвестиций в Казахстан.
Форум открыл советник-посланник Посольства РК Б. Канешев и презентовал программу торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с ЧР до 2022 года.
От чешской стороны выступил региональный представитель Агентства «CzechTrade» Петр Юрик, который поделился информацией о реализуемых проектах в различных сферах, а также о потенциальных возможностях сторон для развития экономических взаимоотношений.
Спикеры от МТИ РК и АО «QazTrade» проинформировали о широком спектре инструментариев для поддержки отечественных производителей при экспорте в Чехию, были обсуждены многочисленные товарные позиции, имеющие соответствующий потенциал для реализации в странах Европы.
Представители МИИР РК, МЭ РК и АО «НК KAZAKH INVEST» поделились информацией о возможных инвестиционных проектах в различных отраслях, которые возможно реализовать в нашей стране с привлечением технологий и инвесторов из Чехии.
Заместитель председателя Комитета по инвестициям МИД РК А.Зебешев ознакомил участников встречи с новыми подходами, применяемыми в государственной системе привлечения инвестиций, преференциями и другими инструментами, которые создают комфортный климат для работы иностранного бизнеса в нашей стране.
По итогам были намечены конкретные меры, которые предпримут государственные органы и организации-участники форума в целях увеличения взаимной торговли и привлечения иностранных инвестиций в Казахстан.