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    17:19, 29 Март 2021 | GMT +6

    Состоялся онлайн-чемпионат РК по шахматам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На игровой платформе Lichess.org прошел онлайн-чемпионат республики по шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

    В видеоконференции ZOOM состоялась церемония закрытия, в которой приняли участие государственный тренер РК по шахматам Дастан Капаев, и.о. Исполнительного директора КФШ Ануар Исмагамбетов, а также победители и призеры чемпионата.

    Итоговые результаты соревнования:

    В группе мальчиков до 8 лет:

    1 место - Данис Куандыкулы

    2 место - Талгат Раян

    3 место - Алидар Арын

    В группе девочек до 8 лет:

    1 место - Жансая Шолпанбек

    2 место - Казына Абылайкызы

    3 место - Анель Талгатова

    В группе мальчиков до 10 лет:

    1 место - Марк Смирнов

    2 место - Алишер Абдсаттар

    3 место - Максим Цой

    В группе девочек до 10 лет:

    1 место - Райан Жумагали

    2 место - Амина Искакова

    3 место - Айару Алтынбек

    В группе мальчиков до 12 лет:

    1 место - Сауат Нургалиев

    2 место - Султанбейбарыс Думанулы

    3 место - Ислам Айтен

    В группе девочек до 12 лет:

    1 место - Зарина Нургалиева

    2 место - Елназ Калиахмет

    3 место - Асия Асылхан

    В группе юношей до 14 лет:

    1 место - Даниял Сапенов

    2 место - Мадияр Алтынбекулы

    3 место - Ерлан Тлеуханов

    В группе девушек до 14 лет:

    1 место - Алуа Нурманова

    2 место - Айша Закирова

    З место - Мерейлим Заманбек

    В группе юношей до 16 лет:

    1 место - Сатбек Ахмединов

    2 место - Ораш Шоназаров

    3 место - Нурдаулет Танатов

    В группе девушек до 16 лет:

    1 место - Ксения Балабаева

    2 место - Амина Каирбекова

    3 место - Кристина Попандопуло

    В группе юношей до 18 лет:

    1 место - Чингизхан Саржанов

    2 место - Казыбек Ногребек

    3 место - Абильмансур Абдилхайыр

    В группе девушек до 18 лет:

    1 место - Зейнеп Султанбек

    2 место - Назерке Нургали

    3 место - Лаура Абдильдаева


    Организаторами соревнования выступили Казахстанская федерация шахмат совместно с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и управлением спорта города Нур-Султана.



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