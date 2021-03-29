Состоялся онлайн-чемпионат РК по шахматам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На игровой платформе Lichess.org прошел онлайн-чемпионат республики по шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

В видеоконференции ZOOM состоялась церемония закрытия, в которой приняли участие государственный тренер РК по шахматам Дастан Капаев, и.о. Исполнительного директора КФШ Ануар Исмагамбетов, а также победители и призеры чемпионата.

Итоговые результаты соревнования:

В группе мальчиков до 8 лет:

1 место - Данис Куандыкулы 2 место - Талгат Раян 3 место - Алидар Арын

В группе девочек до 8 лет:

1 место - Жансая Шолпанбек 2 место - Казына Абылайкызы 3 место - Анель Талгатова

В группе мальчиков до 10 лет:

1 место - Марк Смирнов 2 место - Алишер Абдсаттар 3 место - Максим Цой

В группе девочек до 10 лет:

1 место - Райан Жумагали 2 место - Амина Искакова 3 место - Айару Алтынбек

В группе мальчиков до 12 лет:

1 место - Сауат Нургалиев 2 место - Султанбейбарыс Думанулы 3 место - Ислам Айтен

В группе девочек до 12 лет:

1 место - Зарина Нургалиева 2 место - Елназ Калиахмет 3 место - Асия Асылхан

В группе юношей до 14 лет:

1 место - Даниял Сапенов 2 место - Мадияр Алтынбекулы 3 место - Ерлан Тлеуханов

В группе девушек до 14 лет:

1 место - Алуа Нурманова 2 место - Айша Закирова З место - Мерейлим Заманбек

В группе юношей до 16 лет:

1 место - Сатбек Ахмединов 2 место - Ораш Шоназаров 3 место - Нурдаулет Танатов

В группе девушек до 16 лет:

1 место - Ксения Балабаева 2 место - Амина Каирбекова 3 место - Кристина Попандопуло

В группе юношей до 18 лет:

1 место - Чингизхан Саржанов 2 место - Казыбек Ногребек 3 место - Абильмансур Абдилхайыр

В группе девушек до 18 лет:

1 место - Зейнеп Султанбек 2 место - Назерке Нургали 3 место - Лаура Абдильдаева



Организаторами соревнования выступили Казахстанская федерация шахмат совместно с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и управлением спорта города Нур-Султана.



