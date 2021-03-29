Состоялся онлайн-чемпионат РК по шахматам
В видеоконференции ZOOM состоялась церемония закрытия, в которой приняли участие государственный тренер РК по шахматам Дастан Капаев, и.о. Исполнительного директора КФШ Ануар Исмагамбетов, а также победители и призеры чемпионата.
Итоговые результаты соревнования:
В группе мальчиков до 8 лет:
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1 место - Данис Куандыкулы
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2 место - Талгат Раян
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3 место - Алидар Арын
В группе девочек до 8 лет:
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1 место - Жансая Шолпанбек
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2 место - Казына Абылайкызы
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3 место - Анель Талгатова
В группе мальчиков до 10 лет:
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1 место - Марк Смирнов
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2 место - Алишер Абдсаттар
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3 место - Максим Цой
В группе девочек до 10 лет:
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1 место - Райан Жумагали
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2 место - Амина Искакова
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3 место - Айару Алтынбек
В группе мальчиков до 12 лет:
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1 место - Сауат Нургалиев
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2 место - Султанбейбарыс Думанулы
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3 место - Ислам Айтен
В группе девочек до 12 лет:
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1 место - Зарина Нургалиева
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2 место - Елназ Калиахмет
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3 место - Асия Асылхан
В группе юношей до 14 лет:
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1 место - Даниял Сапенов
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2 место - Мадияр Алтынбекулы
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3 место - Ерлан Тлеуханов
В группе девушек до 14 лет:
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1 место - Алуа Нурманова
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2 место - Айша Закирова
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З место - Мерейлим Заманбек
В группе юношей до 16 лет:
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1 место - Сатбек Ахмединов
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2 место - Ораш Шоназаров
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3 место - Нурдаулет Танатов
В группе девушек до 16 лет:
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1 место - Ксения Балабаева
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2 место - Амина Каирбекова
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3 место - Кристина Попандопуло
В группе юношей до 18 лет:
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1 место - Чингизхан Саржанов
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2 место - Казыбек Ногребек
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3 место - Абильмансур Абдилхайыр
В группе девушек до 18 лет:
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1 место - Зейнеп Султанбек
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2 место - Назерке Нургали
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3 место - Лаура Абдильдаева
Организаторами соревнования выступили Казахстанская федерация шахмат совместно с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и управлением спорта города Нур-Султана.